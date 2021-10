హెచ్‌ఎమ్‌డీ గ్లోబల్‌ భారత మార్కెట్లలోకి త్వరలోనే నోకియా ఎక్స్‌ఆర్‌20 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్‌ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల అక్టోబర్‌ 20 నుంచి ప్రీ బుకింగ్స్‌ ఆర్డర్స్‌ ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ఏడాది జూలైలో భారత్‌ మినహా మిగతా దేశాల్లో నోకియా ఎక్స్‌ఆర్‌20ను హెచ్‌ఎమ్‌డీ లాంచ్‌ చేసింది. నోకియా ఎక్స్‌ఆర్‌20 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అత్యంత టఫెస్ట్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా అభివర్ణించింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఐపీ68 రేటింగ్‌తో రావడంతో సుమారు ఒక గంట లోపు నీటిలో ఉన్నకూడా పనిచేసే సామర్ద్యం నోకియా ఎక్స్‌ఆర్‌20 సొంతం. భారత మార్కెట్లలో నోకియా ఎక్స్‌ ఆర్‌20 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధర 43 వేల నుంచి 50 వేల మధ్య ఉండనున్నుట్ల తెలుస్తోంది.

నోకియా XR20 ఫీచర్స్‌ (అంచనా)

Brace yourselves to meet the toughest device you'll ever see. Nokia XR20 pre-booking starts on 20th October.#NokiaXR20 #LoveTrustKeep pic.twitter.com/S4PFknERoX

— Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) October 15, 2021