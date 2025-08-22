 జీఎస్‌టీ మినహాయింపు: టర్మ్, లైఫ్‌ ప్లాన్లపై ప్రయోజనం | GST Exemption on Insurance Policies Relief Likely for Term and Health Policyholders | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జీఎస్‌టీ మినహాయింపు: టర్మ్, లైఫ్‌ ప్లాన్లపై ప్రయోజనం

Aug 22 2025 10:08 AM | Updated on Aug 22 2025 10:19 AM

GST Exemption on Insurance Policies Relief Likely for Term and Health Policyholders

బీమా పాలసీలపై వస్తు, సేవల పన్నును (జీఎస్‌టీ) మినహాయించేందుకు రాష్ట్రాల మంత్రులతో కూడిన బృందం (జీవోఎం) ఆమోదం తెలపడంతో.. ఇది అమల్లోకి వస్తే ప్రధానంగా టర్మ్, హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీదారులకు ప్రయోజనం కలుగుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

కమీషన్, రీ ఇన్సూరెన్స్‌లకు సైతం మినహాయింపు లభిస్తుందని.. దీంతో ఇన్‌పుట్‌ ట్యాక్స్‌ క్రెడిట్‌ (ఐటీసీ) నిలిపివేయడం అన్న సమస్య ఎదురుకాకపోవచ్చన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత ఆరోగ్య బీమా, జీవిత బీమా ప్లాన్లపై 18 శాతం రేటు అమలవుతోంది. దీన్ని పూర్తిగా మినహాయించాలని కేంద్రం ప్రతిపాదించింది. దీనికి జీఎస్‌టీ మంత్రుల బృందం సైతం ఆమోదం తెలిపి జీఎస్‌టీ కౌన్సిల్‌కు నివేదించింది.

18% తగ్గకపోవచ్చు.. 
బీమా పాలసీలపై జీఎస్‌టీని మినహాయించినా గానీ, తగ్గింపు అన్నది 18 శాతంగా ఉండకపోవచ్చని ఈవై ఇండియా ట్యాక్స్‌ పార్ట్‌నర్‌ సౌరభ్‌ అగర్వాల్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. కమీషన్లు, ఆఫీస్‌ అద్దెలు, సాఫ్ట్‌వేర్‌ తదితర వాటిపై తాము చెల్లించిన జీఎస్‌టీని కంపెనీలు తిరిగి క్లెయిమ్‌ చేసుకోలేవని చెప్పారు.

దీంతో కంపెనీలపై పడే ఇన్‌పుట్‌ ట్యాక్స్‌ ఆధారంగా నికర తగ్గింపు ఆధారపడి ఉంటుందని వివరించారు. జీఎస్‌టీ మినహాయింపు కన్నా సున్నా రేటు కింద పరిగణిస్తే, అప్పుడు కంపెనీలు తమ ఇన్‌పుట్‌ వ్యయాలపై చెల్లించిన జీఎస్‌టీని తిరిగి క్లెయిమ్‌ చేసుకోగలవన్నారు. అలాంటప్పుడు బీమా పాలసీలపై తగ్గింపు 18 శాతంగా ఉండొచ్చన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

బలగం బ్యూటీ కొత్త సినిమా.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమం (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
China Serious On Donald Trump Tariffs Over India 1
Video_icon

ట్రంప్ కు భారీ షాక్.. భారత్ వెంట చైనా
Big Shock To Home Minister Anitha Over Prisoner Srikanth Parole Case 2
Video_icon

శ్రీకాంత్ పెరోల్ కేసులో హోంమంత్రికి బిగ్ షాక్
Director Murugadoss Shocking Comments On Salman Khan 3
Video_icon

టైంకి సెట్ కి రాడు..! సల్మాన్ పై మురుగదాస్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Heavy Flood Water At Dowleswaram Barrage 4
Video_icon

High Alert: గోదావరి ఉగ్రరూపం
Vellampalli Srinivas Exposes Truth About Prisoner Srikanth Parole 5
Video_icon

పెరోల్ ఇచ్చి.. కరుడుగట్టిన నేరస్థుడిని బయటకు తీసుకొచ్చింది హోంమంత్రి అనితనే..!
Advertisement
 