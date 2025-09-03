 జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం ప్రారంభం | 56th GST Council meeting begins today in New Delhi | Sakshi
జీఎస్టీ కౌన్సిల్‌ సమావేశం ప్రారంభం

Sep 3 2025 11:41 AM | Updated on Sep 3 2025 11:41 AM

56th GST Council meeting begins today in New Delhi

పన్నుల హేతుబద్ధీకరణ ప్రధాన అంశంగా 56వ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశం సెప్టెంబర్‌ 3న ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైంది. ఇప్పటికే న్యూదిల్లీలోని తమిళనాడు భవన్‌లో ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు సమావేశమయ్యారు. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో లేవనెత్తాల్సిన అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలిసింది. ఈ సమావేశంలో కర్ణాటక, తెలంగాణ, కేరళ, తమిళనాడు, పంజాబ్, పశ్చిమ బెంగాల్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న జీఎస్టీ శ్లాబులకు క్రమబద్ధీకరించి మొత్తంగా 5, 18, 40 శాతంగా ఉంచాలనే ప్రతిపాదనలున్నాయి. అయితే ఒకవేళ ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు ఈ విధానం అమల్లోకి వస్తే కింది విభాగాల్లో మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా.

 ప్రస్తుతం(శాతం) కొత్త ప్రతిపాదన(శాతం)
టెక్స్‌టైల్స్‌125
ఫుట్‌వేర్‌125
ట్రాక్టర్లు125
ఎయిర్ కండిషనర్లు2818
టీవీలు2818
సిమెంటు2818
పొగాకు ఉత్పత్తులు2840
ఎనర్జీ డ్రింక్స్‌2840
1500 సీసీ లగ్జరీకార్లు2840
హై ఎండ్ మోటార్ సైకిళ్లు2840
పాన్ మసాలా2840
కొన్ని రకాల బ్రేవరేజస్2840

ఇదీ చదవండి: ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాల వాదనకు ఎస్‌బీఐ కౌంటర్‌

