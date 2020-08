సాక్షి, ఢిల్లీ : విశాఖ‌ప‌ట్నం అన్ని రంగాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంద‌ని, స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ లో వైజాగ్ కు 9వ ర్యాంకు రావడమే దీనికి నిదర్శనమ‌ని వైఎస్సార్‌సీపీ రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు. గ‌తంలో 23వ స్థానంలో ఉన్న విశాఖ‌ప‌ట్నం సీఎం జ‌గ‌న్ నాయ‌క‌త్వంలో 9వ ర్యాంక్‌కి చేరుకుంద‌న్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సీఎం జగ‌న్ నాయ‌క‌త్వంలో విశాఖ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్న జీవీఎంసీ కి అభినందనలు తెలుపుతూ ట్వీట్ చేశారు.

Vizag is witnessing REAL PROGRESS on all metrics. The testimony for it is the fact that Vizag has JUMPED UP PHENOMENALLY and ended up with 9th RANK as against 23rd rank min the Swatch Survekshan 2020. Kudos to GVMC under the able leadership of Hon. CM YS Jagan garu.

— Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) August 20, 2020