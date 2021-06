ఏపీ అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తోంది: నీతి ఆయోగ్‌ వైస్‌ ఛైర్మన్‌

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డిపై నీతి ఆయోగ్‌ వైస్‌ఛైర్మన్‌ రాజీవ్‌కుమార్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం జగన్‌.. గురువారం సాయంత్రం రాజీవ్‌కుమార్‌తో సమావేశమయ్యారు. గంటకుపైగా కొనసాగిన సమావేశంలో వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్‌, పేదలకు ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనకు కేంద్ర నిధులు, సహకారంపై సీఎం జగన్‌ చర్చించారు.

అనంతరం సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ పాలనలోని ఏపీ అభివృద్ధిని రాజీవ్‌కుమార్‌ కొనియాడుతూ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘పలు రంగాల్లో ఏపీ అభివృద్ధి పథంలో నడుస్తోంది. 2020-21 సుస్థిర అభివృద్ధి రాష్ట్రాల్లో ఏపీ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఏపీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవశ్యకతను సీఎం జగన్‌ తెలిపారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి, లక్ష్యాలను సీఎం జగన్‌ వివరించారు’ అని ఆయన ట్వీట్‌ చేశారు.

చదవండి : పోలవరం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వనరుల నుంచి నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నాం

Met with the Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh @ysjagan, to understand the context of growth & development in the state; in the recently released @NITIAayog #SDGIndiaIndex for 20-21, #AndhraPradesh ranked third basis its stellar performance in multiple categories. pic.twitter.com/F9YLcF5ZGh

— Rajiv Kumar 🇮🇳 (@RajivKumar1) June 10, 2021