 వైఎస్సార్‌సీపీ 'అన్నదాత పోరు'పై చంద్రబాబు సర్కార్ కుట్రలు | Ysrcp Annadata Poru Live Updates | Sakshi
వైఎస్సార్‌సీపీ 'అన్నదాత పోరు'పై చంద్రబాబు సర్కార్ కుట్రలు

ఆర్డీవో కార్యాలయాల సమీప ప్రాంతాలకు చేరుకున్న రైతులు

ప్రభుత్వం ఎన్ని కుట్రలు పన్నినా నిరసనలు ఆపేది లేదంటున్న రైతులు
రైతులు, పార్టీ నేతలను కట్టడి చేసేందుకు పోలీసులతో బెదిరింపులు
నోటీసులు ఇస్తూ అరెస్టు చేస్తామంటూ హెచ్చరికలు
కొన్ని చోట్ల పదిమంది, 15 మందితోనే నిరసనలు చేయాలని ఆంక్షలు
ఆంక్షలతో ఉద్యమాలను కట్టడి చేయలేరంటున్న రైతులు, రైతు నేతలు
వివిధ మార్గాల్లో ఆర్డీవో కార్యాలయాలకు చేరుకునేలా ప్లాన్
యూరియా కొరత, ఇతర సమస్యలపై ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నం
ఇప్పటికే ఆర్డీవో కార్యాలయాల సమీప ప్రాంతాలకు చేరుకున్న రైతులు

2025-09-09 07:47:15

నేడు ఏపీ వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌సీపీ ఆధ్వర్యంలో ‘అన్నదాత పోరు’

యూరియా కొరత సహా అనేక రైతాంగ సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ నిరసనలు
అన్ని ఆర్డీవో కార్యాలయాల ఎదుట శాంతియుత నిరసనలు తెలపనున్న వైఎస్సార్ సీపీ నేతలు
నిరసనలను అడ్డుకునేందుకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కుట్రలు
అనుమతి లేకుండా నిరసనలు చేస్తే అరెస్టు చేస్తామంటూ బెదిరింపులు
ఇప్పటికే అనేక మందికి నోటీసులు ఇచ్చిన పోలీసులు
నోటీసులు, అరెస్టులపై చూపుతున్న శ్రద్ద యూరియా కొరతపై చూపని చంద్రబాబు
ఉల్లి, టమోటాలకు గిట్టుబాటు ధరల్లేక రైతులు ఆందోళనలు చేస్తున్నా పట్టించుకోని ప్రభుత్వం
ఎంతమందిని అరెస్టు చేసినా రైతుల పక్షాన పోరాటం చేస్తామంటున్న వైఎస్సార్‌సీపీ
రైతులతో కలిసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్డీవో కార్యాలయాల ఎదుట నిరసనలకు సిద్ధం

2025-09-09 07:42:23

వైఎస్సార్‌సీపీ అన్నదాత పోరు

రాష్ట్రంలో ఎరువుల బ్లాక్‌ మార్కెటింగ్, కృత్రిమ కొరత.. అధిక ధరలతో రైతన్నలను దగా చేయటాన్ని నిరసిస్తూ ‘అన్నదాత పోరు’ పేరుతో కూటమి సర్కారుపై వైఎస్సార్‌ సీపీ రణభేరి మోగించింది. పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆర్డీవో కార్యాలయాల ఎదుట రైతులతో కలిసి వైఎస్సార్‌ సీపీ శ్రేణులు, రైతు సంఘాలు మంగళవారం శాంతియుత ఆందోళనలు నిర్వహించనున్నాయి.

2025-09-09 07:38:17
