పరకామణిలో దొంగలు పడ్డారు. కోటి రూపాయల విలువైన బంగారం, వెండి కానుకల చోరీపై బాబు సర్కార్‌ మౌనం.

ప్రపంచ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశీయ గ్యాస్ సిలిండర్ల బుకింగ్కు సంబంధించిన నిబంధనల్లో మార్పులు చేశారు.
మన నటీమణీల ఆశలు, కోరికలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు.
‘మీరు నలభై ఏళ్ల మైలురాయిని దాటేశారా?
భారీగా పెరిగిన గ్యాస్ ధరలు - యుద్ధంతో భగ్గుమన్న ధరలు
అల్లు ఫ్యామిలీ నిర్మించిన ప్రతిష్టాత్మక మల్టీప్లెక్స్ ‘అల్లు సినిమాస్’ ప్రారంభం కానుంది.
వాషింగ్టన్: ఇరాన్ అత్యున్నత నేత ఆయతొ�...
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో స్మార్ట్...
దుబాయ్: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు మ�...
కొన్ని క్షణాల్లో ఎంతటి బలంగా ఉండే వ్�...
ఐఐటీ విద్యార్థి చాయ్ అమ్ముతూ జీవనం �...
సాక్షి, అమరావతి: ఏపీలో విషాదకర ఘటన చోట...
సాక్షి, ఢిల్లీ: టీవీకే అధినేత, నటుడు వ�...
ఇస్లామాబాద్: పాకిస్తాన్లోని షహబాజ�...
ప్రసవానంతరం బరువు తగ్గడం చాలా సవాలుగ...
పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు అప్�...
ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా యుద్ధం �...
ఇరాన్ అధికారికంగా మోజ్తాబా ఖమేనీని క...
కలబురిగి (కర్నాటక): పశ్చిమాసియా సంక్ష�...
లాహోర్: పాకిస్తాన్లో ఇంధన కొరత భయం�...
టెహ్రాన్: ఇరాన్పై ఇజ్రాయెల్, అమెర�...
స్కేటింగ్, స్నోబోర్డింగ్ వంటివి చీ...
మహిళా సాధికారత, మహిళా చైతన్యం అని ఏవే�...
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్-2026 టోర్నీ ఫైనల్కు
తమిళ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కి ఆయన సతీమణి సంగీత షాక్ ఇచ్చింది.
Mar 10 2026 8:44 AM | Updated on Mar 10 2026 8:44 AM