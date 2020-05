సాక్షి, హైదరాబాద్‌: పర్యాటకం, విద్య, ఉద్యోగం ఇతర కారణాల వల్ల తమ సొంత ప్రాంతానికి వెళ్లలేని వారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు ఈ–పాస్‌ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తమ సొంత ఊరు, రాష్ట్రం వెళ్లాలనుకునేవారు https://tsp.koopid.ai/epass లింక్‌ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకుని ఈ–పాస్‌ పొందవచ్చని తెలిపారు. ఒక కుటుంబానికి చెందిన వారికి రోజుకు ఒక పాస్‌ మాత్రమే జారీ చేస్తామని పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. ఈ–పాస్‌ అవసరమైన వారు సంబంధిత పేరు, మెయిల్‌ ఐడీ, ఫోన్‌ నెంబర్, ప్రాంతం, ఇతర వివరాలు పొందుపర్చాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో పొందుపర్చిన వివరాల ఆధారంగా అన్ని అంశాల్ని పరిశీలించిన తర్వాత ఆన్‌లైన్‌లోనే ఈ పాసులు జారీ చేస్తామని, వాటి సహాయంతో సొంత ప్రాంతాలకు వెళ్లొచ్చని డీజీపీ మహేందర్‌ రెడ్డి తెలిపారు. (పోలీసులపై దాష్టీకాలా?)

Dear Citizens Who Got Stranded in Telangana due to #LockDown & want to leave for their Homes in other States in India can Apply for E-PASS by submitting required information @ the given link.https://t.co/WCLZ5nScIl

After due verification ur E-PASS will b sent to u,to move ahead. pic.twitter.com/yasu3Ck3YG

— DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) May 2, 2020