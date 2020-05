కింగ్‌ కోబ్రా పేరు వింటేనే కాళ్లల్లో వణుకు, గుండెల్లో దడ వచ్చేస్తాయి. దాన్ని దగ్గర నుంచి చూడటం అంటే ప్రాణాల మీద ఆశ వదిలేసుకోవడం లాంటిదే. ఎందుకంటే ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన సర్పం కింగ్‌ కోబ్రా. దాని పేరు తలుచుకోవడానికే మనం వణికిపోతుంటే ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఏకంగా దానికి తలస్నానం చేయిస్తున్నాడు. వినడానికి ఏ మాత్రం నమ్మశక్యంగా లేకపోయినా ఇది మాత్రం పచ్చి నిజం. వివరాలు.. కేరళకు చెందిన వావా సురేష్‌ అని వ్యక్తి పాములను పట్టడంలో, వాటిని పరిరక్షిచడంలో నిపుణులు. ఈ నేపథ్యంలో సురేష్‌ కింగ్‌ కోబ్రాకు తల స్నానం చేయించాడు. ఓ బకెట్‌లో నీళ్లు తెచ్చి కింగ​ కోబ్రా తల మీద పోస్తాడు. ఆ పాము నీళ్లు పోసిన వ్యక్తిని ఏమి అనకుండా, ఎలాంటి భావాలు పలికించకుండా కామ్‌గా ఉంటుంది. అలా రెండు బక్కెట్ల నీటిని పోసి కింగ్‌ కోబ్రాకు తలస్నానం చేయిస్తాడు సురేష్‌. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ అధికారి సుశాంత నంద తన ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు.



Summer time..

And who doesn’t like a nice head bath🙏

Can be dangerous. Please don’t try. pic.twitter.com/ACJpJCPCUq

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 24, 2020