రేపే ‘సామజవరగమన’

స్టైలీష్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ హ్యాట్రిక్‌ కొట్టేందుకు రెడీ అయ్యారు. వీరి కాంబినేషన్‌లో ఇప్పటికే జులాయి, సన్నాఫ్‌ సత్యమూర్తి లాంటి సూపర్‌ హిట్‌ చిత్రాలు రాగా.. మరోసారి ప్రేక్షకులకు ఆ మ్యాజిక్‌ చూపించేందుకు సిద్దమయ్యారు. అల వైకుంఠపురంలో అంటూ విడుదలైన చేసిన టీజర్‌, టైటిల్‌, అల్లు అర్జున్‌ లుక్‌ ఇలా అన్నింటిపైనా.. పాజిటివ్‌ బజ్‌ ఏర్పడింది. ఇక తాజాగా ఈ మూవీలోని పాటలు రిలీజ్‌ చేసేందుకు ముహుర్తం ఫిక్స్‌ చేశారు.

ఇందులో భాగంగా.. సామజవరగమన అనే పాటను రేపు (సెప్టెంబర్‌ 28) ఉదయం పది గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఈ సాంగ్‌ ప్రోమోకు విపరీతమైన స్పందన వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. గీతాఆర్ట్స్‌, హారికా హాసిని క్రియేషన్స్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు తమన్‌ సంగీతమందిస్తున్నాడు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి 2020 సంక్రాంతి కానుకగా సినిమాను రిలీజ్ చేయనున్నాడు.

The most awaited first single & an enchanting melody from our album, #AlaVaikunthapurramuloo, #Samajavaragamana will be out tomorrow at 10:00am!

Lyrics: Seetharama Sastry garu

Singer: @sidsriram

A @musicthaman Musical!@alluarjun #Trivikram @hegdepooja pic.twitter.com/xIbjn967n2

— Geetha Arts (@GeethaArts) September 27, 2019