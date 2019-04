త్వరలోనే ‘జెర్సీ’ ట్రైలర్‌

గత రెండు సినిమాలతో కమర్షియల్‌ బాట పట్టిన నాని.. మళ్లీ తన ట్రాక్‌లోకి వచ్చేశాడు. కమర్షియల్‌ చిత్రాలు తనకు కలిసి రావని.. మళ్లీ ప్రయోగానికి ఓటేశాడు. నాని క్రికెటర్‌గా నటిస్తున్న జెర్సీ చిత్రం నుంచి మరో అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది.

ఈ మూవీ ట్రైలర్‌, ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఈ వారంలోనే ప్రకటిస్తామని నిర్మాతలు ప్రకటించారు. టీజర్‌తో ఆసక్తి పెంచేసిన ఈ చిత్రంలో.. ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో తన కలను నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించే అర్జున్‌ అనే క్రికెటర్‌ పాత్రను నాని పోషిస్తున్నారు. కన్నడ బ్యూటీ శ్రద్దా శ్రీనాథ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి.. ‘మళ్ళీ రావా’ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ పతాకంపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

అందరికీ శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు ⚡ #HappyUgadi

Pad up for the Theatrical Trailer, Jukebox & Pre - Release updates coming this week.

We are ready 🔥 #JERSEY @NameisNani @ShraddhaSrinath @gowtam19 @anirudhofficial @vamsi84 pic.twitter.com/jkaDoK41kp

