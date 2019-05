సూపర్‌స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు తాజా చిత్రం మహర్షి.. వందకోట్లను కలెక్ట్‌ చేసినట్టు ప్రకటించారు. సినిమా ఫస్ట్‌ షో నుంచి మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ రాగ.. చిత్రయూనిట్‌ మాత్రం ఆహాఓహో అంటూ గోబెల్స్‌ ప్రచారం చేస్తూ వస్తున్నారు. సినిమాకు మాత్రం కలెక్షన్లు భారీ స్థాయిలో వస్తున్నట్లు ప్రకటిస్తున్నారు.

అయితే ఈ చిత్రం వందకోట్ల షేర్‌ను కలెక్ట్‌ చేసినట్లు ప్రకటించిన తరువాత.. సూపర్‌స్టార్‌ ఫ్యాన్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో హంగామా చేస్తున్నారు. నెగెటివ్‌ టాక్‌, యావరేజ్‌ టాక్‌తో సైతం వందకోట్లను కలెక్ట్‌ చేయగల ఒకే ఒక్క హీరో మహేష్‌.. అందుకే మహేష్‌ బాబును సూపర్‌స్టార్‌ అంటారని సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నారు. అయితే ఓవర్సీస్‌లో ఇప్పటివరకు మహర్షి రెండు మిలియన్ల డాలర్లను అందుకోలేకపోవడం ఫ్యాన్స్‌కు మింగుడుపడటం లేదు. ఓవర్సీస్‌ కలెక్షన్లతోనే సినిమా హిట్టా ఫట్టా అనే విషయాన్ని ఫిక్స్‌ అవుతుండగా.. ‘మహర్షి’ మాత్రం ఇప్పటికీ 1.8మిలియన్‌ డాలర్లను మాత్రమే వసూళ్లు చేసింది.

Only Hero to Mark this #100CrShareForMaharshi with - ve talk.

Superstar for a Reason.#Maharshi#MaharshiMania#100CrShareForMaharshi pic.twitter.com/yOP06trK1X

— Prince Dinesh (@DINESH_SAMSANI) May 27, 2019