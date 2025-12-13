 విజయవాడ దుర్గమ్మ గుడిలో భవానీ భక్తుల పట్ల అపచారం | An act of sacrilege was committed against Bhavani devotees at Durga temple in Vijayawada | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విజయవాడ దుర్గమ్మ గుడిలో భవానీ భక్తుల పట్ల అపచారం

Dec 13 2025 11:16 PM | Updated on Dec 13 2025 11:16 PM

# Tag
vijayawada kanaka durga temple devotees
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 