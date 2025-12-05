సాక్షి, హైదరాబాద్: ఐ బొమ్మ, బప్పం పేర్లతో వెబ్సైట్లను ఏర్ప
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ భగ్గుమన్నాయి. క్రితం రోజున కాస్త ఉపశమనం ఇచ్చిన పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా తారుమారయ్యాయి.
టీమిండియా దిగ్గజ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లి తన ఫామ్ను కొనసాగిస్తున్నాడు.
బాలీవుడ్ నటుడు అభిషేక్ బచ్చన్ తన సినీ జీవితాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తూనే, తెర వెనుక ఒక శక్తివంతమైన వ్యాపారవేత్తగా తనదైన
సౌతాఫ్రికాతో టీ20 సిరీస్కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) తమ జట్టును ప్రకటించింది.
గిగ్ వర్కర్గా పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్య...
న్యూఢిల్లీ : మిజోరం మాజీ గవర్నర్ , సీన�...
దేశంలోని అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండ...
అమృత్సర్: పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ...
మంచి ఉద్యోగం, మెరుగైన జీతం, సౌకర్యవంత�...
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ స్క్రబ్�...
సాధారణంగా కొన్ని దేవాలయాలలో రెండు సర...
దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు ఎట్టకేలకు ద�...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసా�...
ధైర్యం, దృడ సంకల్పం, కృషి అన్నీ ఉన్నా�...
ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్కు ఎదురు ద�...
పానిపట్లో తన మేనకోడలిని హత్య చేసింద...
బహుశా కథల్లో కూడా ఇలాంటి రాక్షసుల గు�...
చెన్నై,సాక్షి : ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజ...
స్టార్ క్రికెటర్ స్మృతి మంధానతో సంగ...
వెల్సెటిల్ అయ్యాక మళ్లీ మొదటి నుంచ...
నూనూగు మీసాల విద్యార్థి దశలోనే ఉండగానే 18 ఏళ్ల వయసులో ఒక సం
రష్మిక నటించిన రెండు సినిమాలు ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి రాబోతున్నాయి. అందులో ఒకటి 'ద గర్ల్ఫ్రెండ్'.
Dec 5 2025 11:30 AM | Updated on Dec 5 2025 11:30 AM
రెపో రేటును తగ్గించిన RBI