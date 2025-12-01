 డ్రగ్స్‌ ముఠా గుట్టు రట్టు చేసిన మన ఈగల్‌ టీం | Telangana Police Eagle team success credit drag by Delhi crime Police | Sakshi
కష్టం మనది.. క్రెడిట్‌ వాళ్లది

Dec 1 2025 2:18 AM | Updated on Dec 1 2025 2:18 AM

Telangana Police Eagle team success credit drag by Delhi crime Police

ఢిల్లీలో మూడు నెలలుగా కంటిపై కునుకులేకుండా పనిచేసిన ఈగల్‌

అంతా తామే చేసినట్లు చెప్పుకున్న ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్‌ పోలీసులు

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: సొమ్ము ఒకరిది.. సోకు మరొకరిది అన్నట్లు ఉంది ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్‌ పోలీసుల తీరు. అంతర్జాతీయ డ్రగ్స్‌ ముఠా ఆటలను కట్టడి చేసిన తెలంగాణ ఈగల్‌ టీం పోలీసులు దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్‌ వాడే వాళ్లకు, దేశం నలుమూలల నుంచి తెలంగాణకు డ్రగ్స్‌ను సరఫరా చేసే వారికి దేశ రాజధాని వేదికగా భయం పుట్టించారు. నెలల పాటు నిద్రాహారాలు లేకుండా కష్టపడి కేసు ను ఛేదించిన మన పోలీసుల క్రెడిట్‌ను ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్‌ చోరీ చేస్తోంది.  

కంటిపై కునుకులేదు: దేశం నలుమూలల నుంచి హైదరాబాద్‌కు డ్రగ్స్‌ సరఫరా అవుతున్న విషయాన్ని గుర్తించిన తెలంగాణ ఈగల్‌ టీం.. దీనిని అరికట్టేందుకు నడుం బిగించింది. ఇందుకోసం 105 మంది పోలీసులను ఫీల్డ్‌లో పెట్టింది. మూడు నెలల పాటు ఢిల్లీతోపాటు యూపీలోని నోయిడాను జల్లెడ పట్టింది. ఒక్కో ఫోన్‌ నంబర్, ఒక్కో బ్యాంకు ఖాతా ఆధారంగా డ్రగ్‌ సరఫరా ముఠా జాడను కనుగొంది. వారు డ్రగ్స్‌ ఎలా సరఫరా చేస్తున్నారో   చూసేందుకు పగలు రాత్రీ అహర్నిశలు కష్టపడింది. ఢిల్లీ, నోయిడా వీధుల్లో మారువేషంలో రెక్కీ నిర్వహించింది. ఈగల్‌ డైరెక్టర్‌ సైతం పురవీధుల్లో తిరిగారు. అన్నీ నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఆపరేషన్‌ను ప్రారంభించారు. దీంతో కొద్దిరోజుల క్రితం ఈ డ్రగ్‌ ముఠా ఆటకు చెక్‌ పెట్టారు. ఇంత కష్టపడిన వీరికి మాత్రం ఏవిధమైన ప్రతిఫలం దక్కలేదని చెప్పడంలో సందేహం లేదు.

ఈగల్‌ క్రెడిట్‌ చోరీ
స్థానికంగా ఆపరేషన్‌ చేస్తున్నందుకు ఈగల్‌ టీం ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్‌ సాయం కోరింది. వీరి పర్యవేక్షణ, సహాయ, సహకారాలతో ఆపరేషన్‌ చేసింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో 50 మందికి పైగా అదుపులోకి తీసుకోగా.. రూ.12 కోట్ల విలువైన డ్రగ్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే ఇదంతా తమవల్లే సాధ్యమైందని, తాము లేకపోతే ఇంతపెద్ద నెట్‌వర్క్‌ను చేధించడం కష్టమయ్యేదంటూ ఢిల్లీ పోలీసులు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. మీడియా సమావేశంలో ఈగల్‌ టీం ఎస్పీ సీతారామ్‌ ఈ ఆపరేషన్‌ను వివరిస్తున్న సమయంలో తెలుగు మీడియా కొన్ని ప్రశ్నలు వేయగా.. ఆయన సమాధానం చెబుతున్నారు. 

ఇదే సమయంలో పక్కనే ఉన్న ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్‌ జాయింట్‌ సీపీ సురేంద్ర కుమార్‌ సీటులో నుంచి పదేపదే పైకి లేవడంతో.. సీతారామ్‌ సమాధానాలు చెప్పలేక ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈగల్‌ టీం కష్టాన్ని చెప్పుకోనివ్వకపోవడం మరింత నిరాశ, నిస్పృహలకు దారితీస్తోంది. ఎంతో కాలంగా ఢిల్లీలో డ్రగ్‌ దందా నడుస్తుంటే పట్టుకోలేని స్థానిక పోలీసులు తెలంగాణ పోలీసులు వచ్చి రెక్కీ వేసి, తమకు సహకరించాలని ఆపరేషన్‌లో వెంటపెట్టుకున్నారు. ఇంత చేసినా క్రెడిట్‌ను ఈగల్‌ టీంకు ఇవ్వకుండా వాళ్లే కొట్టేయాలని భావించడం తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోందని మన పోలీసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.  

