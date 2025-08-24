సాక్షి, హైదరాబాద్: నగరంలోని బోడుప్పల్ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. భర్త తన భార్యను ముక్కలుగా నరికి హత్య చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేసింది. అనంతరం, ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టిన సదరు భర్తను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
వివరాల ప్రకారం.. వికారాబాద్ జిల్లాలోని కామారెడ్డిగూడకు చెందిన స్వాతితో అదే గ్రామానికి చెందిన మహేందర్ రెడ్డికి వివాహం జరిగింది. వారిద్దరూ 25 రోజుల క్రితమే హైదరాబాద్కు వచ్చి బోడుప్పల్లోని ఈస్ట్ బాలాజీ హిల్స్లో ఉంటున్నారు. అయితే, ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు.. మహేందర్ రెడ్డి.. తన భార్యను అత్యంత కిరాతంగా హత్య చేశాడు. అనంతరం శరీరభాగాలను కవర్లో ప్యాక్ చేసి.. బయటకు తీసుకెళ్లి పడేసేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. గది నుంచి శబ్దాలు రావడంతో పొరుగింటి వ్యక్తులు వెళ్లి చూశారు. దీంతో విషయం బయటపడింది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సమాచారం పోలీసులకు తెలియడంతో ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి మహేందర్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేశాడు. ఇదే సమయంలో స్వాతి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, స్వాతి హత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇక, మహేందర్ రెడ్డి క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నట్టు తెలిసింది. స్వాతి ప్రస్తుతం గర్భవతి అని సమాచారం. హత్యకు గల కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.