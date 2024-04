ఐపీఎల్‌-2024లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ స్టార్ ఓపెన‌ర్‌ సునీల్ నరైన్ త‌న సూప‌ర్ ఫామ్‌ను కొన‌సాగిస్తున్నాడు. ఈ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదిక‌గా పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జ‌రిగిన‌ మ్యాచ్‌లో నరైన్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. పంజాబ్ బౌలర్లకు నరైన్ చుక్కలు చూపించాడు. తన ట్రేడ్ మార్క్ షాట్లతో సునీల్ విరుచుకుపడ్డాడు.

ఈ క్రమంలోకేవలం 32 బంతుల్లోనే 9 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 71 పరుగులు చేశాడు. ఈ ఏడాది సీజన్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన జాబితాలో నరైన్ రెండో స్ధానానికి చేరుకున్నాడు.

ఇప్పటివరకు 8 మ్యాచ్‌లు ఆడిన నరైన్‌.. 44.62 సగటుతో 357 పరుగులు చేశాడు. అదే విధంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన జాబితాలో సునీల్ నరైన్ చేరాడు. ఈ లిస్ట్‌లో టీమిండియా మాజీ ఓపెనర్‌, కేకేఆర్‌ మెంటార్‌ గౌతం గంభీర్‌(1407) పరుగులతో తొలి స్ధానంలో ఉన్నాడు.

ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసింది వీరే..

గౌతమ్ గంభీర్: 47 మ్యాచ్‌ల్లో 1407 పరుగులు

రాబిన్ ఉతప్ప: 41 మ్యాచ్‌ల్లో 1159 పరుగులు

ఆండ్రీ రస్సెల్: 41 మ్యాచ్‌ల్లో 932 పరుగులు

యూసుఫ్ పఠాన్: 49 మ్యాచ్‌ల్లో 861 పరుగులు

దినేష్ కార్తీక్: 28 మ్యాచ్‌ల్లో 655 పరుగులు

నితీష్ రాణా: 23 మ్యాచ్‌ల్లో 647 పరుగులు

మనీష్ పాండే: 29 మ్యాచ్‌ల్లో 591 పరుగులు

జాక్వెస్ కలిస్: 21 మ్యాచ్‌ల్లో 577 పరుగులు

క్రిస్ గేల్: 12 మ్యాచ్‌ల్లో 560 పరుగులు

సునీల్ నరైన్: 57 మ్యాచ్‌ల్లో 544 పరుగులు

సౌరవ్ గంగూలీ: 15 మ్యాచ్‌ల్లో 532 పరుగులు

