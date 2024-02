బాల్‌ ఆఫ్‌ ద సెంచరీ.. బ్యాటర్‌ ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయాయి..!

క్రికెట్‌కు సంబంధించిన ఓ అద్భుతమైన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరలవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఓ స్పిన్‌ బౌలర్‌ నమ్మశక్యంకాని రీతిలో బంతిని స్పిన్‌ చేసి బ్యాటర్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. కువైట్‌ పేరు గల జెర్సీతో కనిపించిన సదరు బౌలర్‌ టీమిండియా మాజీ స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ బౌలింగ్‌ శైలిలో ఆఫ్‌ స్పిన్ బౌలింగ్‌ చేశాడు.

ఆఫ్‌ స్టంప్‌ ఆవల పడిన ఫుల్‌టాస్‌ బంతి నమ్మశక్యంకాని రీతిలో లెగ్‌ స్టంప్‌ను గిరాటు వేసింది. బంతి స్పిన్‌ అయిన విధానం చూసి బ్యాటర్‌కు ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయాయి. ఎలా స్పందించాలో తెలియక గమ్మున పెవిలియన్‌ బాటపట్టాడు. ఈ వీడియోని చూసిన వారంతా షేన్‌ వార్న్‌ బాల్‌ ఆఫ్‌ ద సెంచరీని మించిపోయిందంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను బట్టి చూస్తే ఈ మ్యాచ్‌ ఏదో దేశవాలీ టోర్నీలో జరిగనట్లుగా తెలుస్తుంది.

Rest in Peace to the man who gave us the Ball of the Century. There will never be another like Shane Warne. pic.twitter.com/ddFaUoiTGD

— Derek Alberts (@derekalberts1) March 4, 2022