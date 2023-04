ఐపీఎల్‌-2023లో భాగంగా పంజాబ్‌ కింగ్స్‌-లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ మధ్య నిన్న (ఏప్రిల్‌ 28) జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం అందరి దృష్టిని ఆకర్శించింది. లక్నో బ్యాటింగ్‌ సమయంలో ఆయూష్‌ బదోని, పంజాబ్‌ బౌలర్‌ లియామ్‌ లవింగ్‌స్టోన్‌ మధ్య చిన్నపాటి డ్రామా నడిచింది. ఇద్దరూ ఎత్తుకుపై ఎత్తులు వేశారు. అయితే అంతిమంగా లివింగ్‌స్టోనే విజయం సాధించాడు.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే.. లక్నో ఇన్నింగ్స్‌ 14వ ఓవర్‌ రెండో బంతి పడేందుకు అంతా సిద్ధంగా ఉంది. అయితే బ్యాటర్‌ బదోని రివర్స్‌ స్వీప్‌ ఆడతాడన్న విషయాన్ని ముందే పసిగట్టిన బౌలర్‌ లివింగ్‌స్టోన్‌ ఆఖరి క్షణంలో బంతి వేయకుండా ఆగిపోయాడు. దీంతో చిర్రెత్తిపోయిన బదోని.. ఆ తర్వాతి బంతికి లివింగ్‌స్టోన్‌కు టిట్‌ ఫర్‌ టాట్‌ చేసి చూపించాడు. అచ్చం లివింగ్‌స్టోన్‌ చేసిన లాగానే, ఆఖరి క్షణంలో బంతిని ఎదుర్కోకుండా పక్కకు తప్పుకున్నాడు.

ICYMI - Six and a Wicket!

Liam Livingstone with the last laugh as Ayush Badoni gets caught in the deep after scoring 43 runs.

