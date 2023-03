దోహా వేదికగా జరుగుతున్న లెజెండ్స్‌ లీగ్‌ క్రికెట్‌ 2023 సీజన్‌ ఫైనల్‌ బెర్తులు ఖరారయ్యాయి. మార్చి 20న జరిగే ఫైనల్లో వరల్డ్‌ జెయింట్స్‌ను ఢీకొట్టేందుకు ఆసియా లయన్స్‌ అర్హత సాధించింది. నిన్న (మార్చి 18) జరిగిన ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో షాహిద్‌ అఫ్రిది నేతృత్వంలోని ఆసియా లయన్స్‌.. గౌతమ్‌ గంభీర్‌ సారధ్యంలోని ఇండియా మహారాజాస్‌ను 85 పరుగుల భారీ తేడాతో చిత్తు చేసి తుది పోరుకు అర్హత సాధించింది.

