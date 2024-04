ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ కెప్టెన్‌ రిషబ్‌ పంత్‌ గొప్ప మనసు చాటుకున్నాడు. తను కొట్టిన సిక్సర్‌ కారణంగా గాయపడిన కెమెరామెన్‌కు క్షమాపణ చెప్పాడు. సదరు వ్యక్తి త్వరగా కోలుకోవాలని క్షమాపణ సందేశాన్ని పంపాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఐపీఎల్‌ ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేసింది.

ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు పంత్‌ గొప్ప మనసును మెచ్చుకుంటున్నారు. దేవుడు పంత్‌కు టాలెంట్‌తో పాటు గొప్ప మనసు ఇచ్చాడని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. మొత్తానికి పంత్‌ నామస్మరణతో నిన్నటి నుంచి సోషల్‌మీడియా మొత్తం దద్దరిల్లుతుంది.

కాగా, గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో నిన్న (ఏప్రిల్‌ 24) జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంత్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో విరుచుకుపడి, తన జట్టును గెలిపించాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 43 బంతులు ఎదుర్కొన్న పంత్‌.. 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్ల సాయంతో 88 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు.

పంత్‌ బ్యాట్‌ నుంచి జాలువారిన సిక్సర్లలో ఒకటి బీసీసీఐ ప్రొడక్షన్ క్రూకు సంబంధించిన కెమెరాపర్సన్‌కు తగిలింది. ఇది తెలిసి పంత్‌ మ్యాచ్‌ అనంతరం దేబశిష్‌ అనే సదరు కెమెరామెన్‌కు క్షమాపణ సందేశం పంపాడు.

One of the camerapersons from our BCCI Production Crew got hit during the #DCvGT match.

Rishabh Pant - Delhi Capitals' captain and Player of the Match - has a special message for the cameraperson. #TATAIPL | @DelhiCapitals | @RishabhPant17 pic.twitter.com/wpziGSkafJ

— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2024