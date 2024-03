రానున్న ఐపీఎల్‌ సీజన్‌ కోసం ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సారధి రిషబ్‌ పంత్‌ కఠోరంగా శ్రమిస్తున్నాడు. బెంగళూరులో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక శిక్షణ శిబిరంలో చెమటలు చిందిస్తున్నాడు. మునుపటి తరహాలో తన ట్రేడ్‌మార్క్‌ షాట్లైన సింగిల్‌ హ్యాండెడ్‌ సిక్సర్లతో ఇరగదీస్తున్నాడు. పంత్‌ ఒంటిచేత్తో సిక్సర్లు బాదుతున్న వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం​ నెట్టింట వైరలవుతుంది. దీన్ని చూసి పంత్‌ అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తమ అభిమాన ఆటగాడి పూర్వపు స్థితిని చూసి ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతున్నారు. పంత్‌ ఇదే జోరును రానున్న ఐపీఎల్‌ సీజన్‌లోనూ కొనసాగించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. మార్చి 22 నుంచి ప్రారంభంకాబోయే ఐపీఎల్‌ 17వ సీజన్‌లో పంత్‌ బ్యాటర్‌గా మాత్రమే కొనసాగుతాడని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ యాజమాన్యం ఇదివరకే ప్రకటించింది. వికెట్‌ కీపర్‌గా ఇతర ఆటగాడి సేవలు వినియోగించుకోనున్నారు.

Rishabh Pant and those one handed sixes. 🥹❤️pic.twitter.com/hRtPvrobPy

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 4, 2024