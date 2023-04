IPL 2023 KKR VS RCB: ఐపీఎల్‌-2023లో భాగంగా నిన్న (ఏప్రిల్‌ 7) రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ స్పిన్నర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. మిస్టరీ స్పిన్నర్లు సునీల్‌ నరైన్‌ (4-0-16-2), వరుణ్‌ చక్రవర్తి (3.4-0-15-4), సుయాశ్‌ శర్మ (4-0-30-3) ఆర్సీబీని కకావికలం చేశారు. వీరి ధాటికి ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్‌ పేకమేడలా కూలింది.

ICYMI - TWO outstanding deliveries. Two massive wickets.

Sunil Narine & Varun Chakaravarthy get the #RCB openers early on.

Follow the match - https://t.co/J6wVwbsfV2#TATAIPL | #KKRvRCB pic.twitter.com/GvL1U1GRWW

— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2023