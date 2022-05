క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌ చరిత్రలో ఐపీఎల్‌ 2022 సీజన్‌ ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కించుకుంది. సింగిల్‌ సీజన్‌లో అత్యధిక సిక్సర్ల రికార్డును (1000) 15వ ఐపీఎల్‌ ఎడిషన్‌ సొంతం చేసుకుంది. ఆదివారం సన్‌రైజర్స్‌-పంజాబ్‌ జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఫీట్‌ నమోదైంది. పంజాబ్‌ హిట్టర్‌ లివింగ్‌స్టోన్‌ సిక్సర్‌తో (1000వ సిక్సర్‌) ఐపీఎల్‌ 2022 సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్‌ చేసింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఈ స్థాయిలో సిక్సర్లు నమోదవడం ఇదే తొలిసారి.

1000 sixes hit in this season of tata ipl.97 metre six by Liam Livingstone.First time in the history of ipl.Most sixes in any ipl season

1)1001* in ipl 2022(still playoffs left)

2)872 in ipl 2018 pic.twitter.com/HJAgD2rSR6

— Shreyans Subham (@ShreyansSubham2) May 22, 2022