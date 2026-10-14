7 ఓవర్ల తర్వాత విండీస్‌ స్కోర్‌ 90-1

6 ఓవర్ల తర్వాత విండీస్ స్కోర్ 79-1
ఆండ్రూ వికెట్ పడ్డాక కూడా విండీస్ బ్యాటర్లు ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. హోప్ (28), హెట్మైర్ (17) ధాటిగా ఆడుతున్నారు. 6 ఓవర్ల తర్వాత విండీస్ స్కోర్ 79-1గా ఉంది.
తొలి వికెట్ కోల్పోయిన విండీస్
4.2వ ఓవర్- 52 పరుగుల వద్ద విండీస్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్లో జువెల్ ఆండ్రూ (21) ఎల్బీడబ్ల్యూ అయ్యాడు.
3 ఓవర్ల తర్వాత విండీస్ స్కోర్ 40-0
టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన వెస్టిండీస్ 3 ఓవర్ల తర్వాత వికెట్ నష్టపోకుండా 40 పరుగులు చేసింది. జువెల్ ఆండ్రూ (20) ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. హోప్ (9) ఆచితూచి ఆడుతున్నాడు.
టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్
భారత్-వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య ఇవాళ హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో టీ20 మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా జరుగుతున్న నాలుగో టీ20 ఇది. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన భారత్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. ఈ సిరీస్లో భారత్ 2-1 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మొదటి, మూడు మ్యాచ్లు భారత్ గెలవగా, విండీస్ రెండో టీ20లో గెలిచింది.
తుది జట్లు..
భారత్: సంజు శాంసన్ (WK), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (c), తిలక్ వర్మ, నమన్ ధీర్, నితీష్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్
వెస్టిండీస్: షాయ్ హోప్ (c & wk), జువెల్ ఆండ్రూ, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రోవ్మన్ పావెల్, షెర్ఫేన్ రూథర్ఫోర్డ్, రొమారియో షెపర్డ్, కీమో పాల్, షమర్ స్ప్రింగర్, రోస్టన్ చేజ్, షమర్ జోసెఫ్, గుడాకేష్ మోటీ
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