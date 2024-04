ముంబై ఇండియన్స్‌ ఆటగాళ్ల తీరుపై ఆ జట్టు మాజీ కెప్టెన్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. మేనేజ్‌మెంట్‌ నిర్ణయం ఏదైనా.. దానిని అంగీకరించాలని సూచించాడు. సమిష్టిగా ముందుకు వెళ్తేనే అనుకున్న ఫలితాలు రాబట్టగలరని పేర్కొన్నాడు.

జట్టులోని ప్రతి ఒక్క ఆటగాడు కెప్టెన్‌కు సహకరించాల్సిన అవసరం ఉందని భజ్జీ చురకలు అంటించాడు. కాగా ఐపీఎల్‌-2024 నేపథ్యంలో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ నుంచి హార్దిక్‌ పాండ్యాను ట్రేడ్‌ చేసుకున్న ముంబై ఇండియన్స్‌ అతడిని కెప్టెన్‌గా నియమించిన విషయం తెలిసిందే.

ఐదుసార్లు జట్టును చాంపియన్‌గా నిలిపిన రోహిత్‌ శర్మపై వేటు వేసి ముంబై ఫ్రాంఛైజీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని అభిమానులు ఇప్పటికీ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. పాండ్యాను అవమానపరిచేలా హేళన చేస్తూ ఆగ్రహం వెళ్లగక్కుతున్నారు.

ఇక రోహిత్‌ శర్మ, జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా వంటి సీనియర్‌ ఆటగాళ్ల పట్ల పాండ్యా వ్యవహరిస్తున్న తీరు వారి కోపాన్ని మరింత ఎక్కువ చేస్తోంది. అదే విధంగా.. పాండ్యా తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల జట్టు ఇప్పటి వరకు ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌లలో మూడూ ఓడిపోవడం విమర్శలకు ఆస్కారం ఇచ్చింది.

