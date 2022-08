ఆసియాకప్‌లో భాగంగా భారత్‌ చేతిలో పాక్‌ ఓటమి పాలైనప్పటికీ.. ఆ జట్టు యువ పేసర్‌ నసీమ్ షా మాత్రం అభిమానుల మనసుసు గెలుచుకున్నాడు. తన టీ20 అరంగేట్ర మ్యాచ్‌లోనే నసీమ్ షా అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో 19 ఏళ్ల నసీమ్ షా తన నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 27 పరుగులు ఇచ్చి రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు.

భారత ఇన్నింగ్స్‌ తొలి ఓవర్‌ వేసిన షా.. రెండో బంతికే కేఎల్‌ రాహుల్‌ను ఔట్‌ చేసి తన జట్టుకు అద్భుతమైన శుభారంభం ఇచ్చాడు. అనంతరం సెకెండ్‌ స్పెల్‌లో తిరిగి బౌలింగ్‌కు వచ్చిన నసీమ్‌.. నిలకడగా ఆడుతున్న సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ను క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. భారత ఇన్నింగ్స్‌ 18 ఓవర్‌లో తొలి బంతి వేసే క్రమంలో నసీమ్‌ షా పాదానికి గాయమైంది.

అనంతరం తన పాదాన్ని నేలపై కూడా ఉంచలేని స్థితికి చేరుకున్నాడు. అయినప్పటికీ తీవ్రమైన నొప్పిని భరిస్తూ షా తన ఓవర్‌ను పూర్తి చేశాడు. అయితే గాయం కారణంగా తన రిథమ్‌ను కోల్పోయిన నసీమ్‌ 11 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో అద్భుతమైన పోరాట పటిమను కనబరిచిన నసీమ్ షాపై సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. పాక్‌ కెప్టెన్‌ బాబర్‌ ఆజం సైతం.. నసీమ్‌ షా ప్రదర్శనతో సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు. దూకుడుగా ఆడాడని.. తమను నిరాశపరచలేదని చెప్పుకొచ్చాడు.

I would love to see Naseem Shah and Shaheen Shah opening the bowling for Pakistan in T20 WC ❤️ #INDvPAK #INDvsPAK #PAKvIND pic.twitter.com/9C77nVuorE

Naseem Shah Appreciation Tweet

I just have to stand & applaud this young man’s efforts. PAK were defending just 148 & Naseem Shah, with his 2/27, gave it his 150% to keep PAK in the contest on debut in a high-profile clash. He showed immense courage fighting cramps - respect ❤️ pic.twitter.com/Ofy4dsDLAv

— Sivy Kanefied (@Sivy_KW578) August 28, 2022