రెండో దశ పోలింగ్.. అతి తక్కువ ఓటింగ్ అక్కడే..!

ఢిల్లీ: లోక్‌సభ 2024 ఎలక్షన్ రెండో దశ శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 26) ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైంది. సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి త్రిపురలో అత్యధికంగా 77.93 శాతం ఓటింగ్ నమోదయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కనిష్టంగా 52.91 శాతం ఓటింగ్ నమోదైందని భారత ఎన్నికల సంఘం శుక్రవారం విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం వెల్లడైంది.

మణిపూర్ (76.46 శాతం), పశ్చిమ బెంగాల్ (71.84 శాతం), ఛత్తీస్‌గఢ్ (72.13 శాతం), అస్సాం (70.67 శాతం) నియోజక వర్గాల్లో సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి పోలింగ్ ఆశాజనకంగానే సాగింది. తక్కువ పోలింగ్ అయిన రాష్ట్రాల జాబితాలో మహారాష్ట్ర (53.71 శాతం), బీహార్‌ (53.6 శాతం), మధ్యప్రదేశ్‌ (55.16 శాతం), రాజస్థాన్‌ (59.35 శాతం) ఉన్నాయి.

మొదటి, రెండో దశలో సాపేక్షంగా తక్కువ పోలింగ్ నమోదైన రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాల జాబితాలో మహారాష్ట్ర (53.71 శాతం), బీహార్‌ (53.6 శాతం), మధ్యప్రదేశ్‌ (55.16 శాతం), రాజస్థాన్‌ (59.35 శాతం) ఉన్నాయి. కేరళ (64.8 శాతం), కర్ణాటక (64.4 శాతం), జమ్మూ కాశ్మీర్ (67.22 శాతం) ప్రాంతాల్లో కూడా ఓటింగ్ ఓ మోస్తరుగా జరిగినట్లు తెలిసింది. ఏప్రిల్ 27న అధికారిక ఓటర్ల సంఖ్య/శాతం విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

ఫేస్ 2 ఎలక్షన్స్ హైలెట్స్..

Phase Two has been too good!

Gratitude to the people across India who have voted today. The unparalleled support for NDA is going to disappoint the Opposition even more. Voters want NDA’s good governance. Youth and women voters are powering the strong NDA support.

— Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2024