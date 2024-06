సాక్షి, హైదరాబాద్‌: కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వచ్చి 7 నెలలు దాటిపోయింది.. ఒక్క కొత్త ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్‌ కూడా ఇవ్వలేదు.. నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేయకుండానే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఎలా ఇస్తారు? అంటూ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై ఎక్స్‌(ట్విట్టర్‌) వేదికగా మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్ ఫైర్‌ అయ్యారు.

‘‘రాహుల్ గాంధీ గారు. మీరు వ్యక్తిగతంగా నిరుద్యోగులను కలిశారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీని పూర్తి చేస్తామని తెలంగాణ యువకులకు హామీ ఇచ్చారు. మీ పార్టీ మీ వాగ్దానాన్ని అనుసరించే తేదీలతో పాటు అన్ని ప్రముఖ వార్తాపత్రికలలో ఉద్యోగ క్యాలెండర్ కూడా ప్రచురించింది. ఇప్పటికి 7 నెలలు దాటిపోయింది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క కొత్త ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేయలేదు.’’ అంటూ మండిపడ్డారు.

‘‘ఎలాంటి నోటిఫికేషన్‌లు జారీ చేయకుండానే 2 లక్షల రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియను మీ ప్రభుత్వం ఎలా అందిస్తుంది?. తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో బాధ్యులు ఎవరూ పట్టించుకోనందున దయచేసి స్పందించండి.’’ అంటూ కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Dear @RahulGandhi Ji,



You had personally met, promised the Telangana youngsters that recruitment of 2 lakh government jobs would be completed within the first one year of Congress assuming office



Your party also published “job calendar” (full page advertisements) in all… pic.twitter.com/VNZL2zyqvu

— KTR (@KTRBRS) June 30, 2024