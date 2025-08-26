 బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్ష రేసులో శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్ | BJP Prepares for New National President Election; Shivraj Singh Chouhan Emerges as Strong Contender | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్ష రేసులో శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్

Aug 26 2025 12:29 PM | Updated on Aug 26 2025 12:54 PM

Union Minister Shivraj Singh Chouhan in the race for BJP national president

న్యూఢిల్లీ : భారతీయ జనతాపార్టీ(బీజేపీ) నూతన జాతీయ అధ్యక్షుని ఎంపికకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నేపధ్యంలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్ష రేసులో కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్  పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నది. ఈ పదవికి తగిన నేత ఎంపిక కోసం అధిష్ఠానం కొన్నాళ్లుగా కసరత్తు నిర్వహిస్తోంది.

దీనిలో భాగంగా ఆర్ఎస్ఎస్ తో బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం సంప్రదింపులు జరిపిందని సమాచారం.  బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్ష పదవికి శివరాజ్ సింగ్ చౌహన్  తో పాటు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్,  భూపేంద్ర యాదవ్ పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికల తరువాత అధ్యక్షుని ఎంపిక జరగనుంది. సెప్టెంబర్ లో బీజేపీ అధ్యక్షుని ఎంపిక ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని బీజేపీ భావిస్తోంది. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఇది జరగడం లాభదాయకమని బీజేపీ అనుకుంటోందని సమాచారం.

శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ మధ్యప్రదేశ్‌లోని సెహోర్ జిల్లాలో జైట్ అనే గ్రామంలో 1059 మార్చి 5న జన్మించారు. అతని తండ్రి పేరు ప్రేమ్ సింగ్ చౌహాన్. తల్లి పేరు సుందర్ బాయి. అతని తండ్రి వృత్తి రీత్యా రైతు. శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ భోపాల్‌లోని బర్కతుల్లా విశ్వవిద్యాలయం నుండి తత్వశాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీని అందుకున్నారు. శివరాజ్‌, సాధన దంపతులకు  ఇద్దరు కుమారులు. 1972లో ఆయన రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్‌లో చేరారు. లో చేరారు. ఇక్కడ నుండి ఆయన రాజకీయ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. దీని తర్వాత అతను వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు . ఐదుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, నాలుగుసార్లు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా శివరాజ్‌ ప్రజలకు సేవలు అందించారు.
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అయ్యా శివయ్యా.. కొంచెం ఇలా చూడయ్యా! (ఫొటోలు)
photo 2

జాన్వీ కపూర్ 'పరం సుందరి' మూజ్యిక్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

కాబోయే సతీమణితో వేడుకలో పాల్గొన్న నారా రోహిత్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ విశ్వశాంతి మహా గణపతి..రేపటి నుంచి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 5

కొండాపూర్ లో సందడి చేసిన జబర్దస్త్ వర్ష (ఫొటోలు)

Video

View all
Illegal Case Filed on Perni Nani at Eluru 3 Town Police Station 1
Video_icon

పేర్ని నానిపై అక్రమ కేసు
Allu Arjun Atlee Movie Release Date Confirmed 2
Video_icon

అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్, మూవీ రిలీజ్ డేట్ లాక్ ?
YS Jagan Tweet on Mother Teresa Birth Anniversary 3
Video_icon

మదర్ థెరిసా జయంతి సందర్భంగా జగన్ నివాళులు
Mudragada Padmanabha Reddy Special Thanks to Ys Jagan 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ముద్రగడ పద్మనాభం లేఖ
Disabled People FIRES on Chandrababu Govt Over Pension Cut 5
Video_icon

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దివ్యాంగుల ఆందోళన
Advertisement
 