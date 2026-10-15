బంగ్లాదేశ్‌ స్ఫూర్తి అంటూ నేహా బోరా సంచలన కామెంట్స్‌.. భగ్గుమన్న బీజేపీ

న్యూఢిల్లీ: భారత్లో యువత నేతృత్వంలో జరుగుతున్న నిరసనలకు బంగ్లాదేశ్ ఉద్యమమే స్ఫూర్తి అని విద్యార్థి నాయకురాలు నేహా బోరా (29) పేర్కొన్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలపై భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, ఆయనకు మద్దతుగా ఉన్నవారి లక్ష్యం రాజకీయ వ్యతిరేకత మాత్రమే కాదని, దేశంలో ప్రభుత్వాన్ని మార్చడమేనని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి ప్రదీప్ భండారీ ఆరోపించారు.
బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన పరిణామాలను భారత్లోనూ పునరావృతం చేయాలని నేహా బోరా కోరుకుంటున్నారని ఆయన విమర్శించారు. ఈ మేరకు అక్టోబర్ 14న సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో ఆమె వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియోను పంచుకున్నారు. ఆ వీడియోను భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పుగా అభివర్ణించారు.
బంగ్లాదేశ్ ఉద్యమంతో పోల్చిన నేహా బోరా
నేహా బోరా ఢిల్లీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయంలోని కళలు, సౌందర్యశాస్త్ర విభాగంలో డాక్టరేట్ కోసం చదువుతున్నారు. ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో భారతదేశంలో జరుగుతున్న యువత ఉద్యమం తొలుత బంగ్లాదేశ్లో ప్రారంభమైందని పేర్కొన్నారు. ‘‘ఈ దేశమంతటా మనం చూస్తున్న జెన్ జీ ఉద్యమం మొదట బంగ్లాదేశ్లోనే ప్రారంభమైంది. మాకు దారి చూపినందుకు, ఈ దేశ యువతకు సంఘీభావం తెలిపినందుకు మీకు అభినందనలు’’ అని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
భారత్, బంగ్లాదేశ్లో ప్రజాస్వామ్య, ఓటు హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పోరాటాలు జరుగుతున్నాయని బోరా పేర్కొన్నారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై ఆరోపణలు చేస్తూ, ఆయన రాజీనామా కోరుతూ భారత్లో నిరసనలు జరుగుతున్నాయని వివరించారు. బంగ్లాదేశ్లో మత ఛాందసవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిగిన పోరాటం తరహాలోనే భారత యువత కూడా పోరాడుతోందని అన్నారు. రెండు దేశాల ప్రజలు కలిసి మెరుగైన దక్షిణాసియా, మెరుగైన ప్రపంచం కోసం కృషి చేయాలని ఆకాంక్షించారు.
రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ విమర్శలు
నేహా బోరా వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావిస్తూ, రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ వర్గాల లక్ష్యం భారత రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీయడమేనని భండారీ ఆరోపించారు. బంగ్లాదేశ్లో జరిగినట్లుగా భారత్లోనూ అధికార మార్పు తీసుకురావాలని వారు భావిస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని విశ్వసించే ప్రతి ఒక్కరూ రాహుల్ గాంధీని వ్యతిరేకించాలని పిలుపునిచ్చారు.
బంగ్లాదేశ్లో విద్యార్థుల నేతృత్వంలో జరిగిన నిరసనలు దేశవ్యాప్త ఆందోళనలకు దారితీయడంతో 2024 ఆగస్టు 5న అప్పటి ప్రధాని షేక్ హసీనా పదవి నుంచి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. ఈ పరిణామాలను ప్రస్తుత భారత రాజకీయ నిరసనలతో పోల్చడమే తాజా వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది.
ప్రతిపక్ష నిరసనల్లో నేహా బోరా
ఈ వారంలో నేహా బోరా.. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్తో సుప్రీంకోర్టు వైపు సాగిన ఇండియా కూటమి నేతల నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొన్నారు. ఆందోళనలన్నీ ఒకే ఉద్యమంలో భాగమని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించేందుకు ముందుకొచ్చే వారందరికీ తమ మద్దతు ఉంటుందని తెలిపారు. నేహా బోరా గతంలో పరీక్ష పత్రాల లీకేజీ ఆరోపణలపై జరిగిన నిరసనల్లోనూ పాల్గొన్నారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆమె చేసిన ప్రసంగాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విస్తృతంగా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ జరిగిన ఆందోళనల్లోనూ ఆమె పలుమార్లు పోలీసుల అదుపులోకి వెళ్లి విడుదలయ్యారు. నేహా బోరా వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ చేసిన ఆరోపణలు అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య రాజకీయ వివాదాన్ని మరింత తీవ్రం చేశాయి. అయితే, బోరా పేర్కొన్న ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ అంశాలు, బీజేపీ ఆరోపించిన అధికార మార్పు లక్ష్యం రెండూ వేర్వేరు వాదనలుగా ఉండటంతో ఈ వివాదంపై ఇరు పక్షాల స్పందనలు రాజకీయ చర్చలో కీలకంగా మారనున్నాయి.
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