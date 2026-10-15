ఒక్కరి కోసం సొంత దేశ ప్రజలతోనే మోదీ, షా యుద్ధం: దీప్కే

న్యూఢిల్లీ: ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను కాపాడేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తమ సొంత దేశ ప్రజలపైనే యుద్ధం చేస్తున్నారని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నాయకుడు అభిజీత్ దీప్కే ఆరోపించారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న నిరసనకారులు, ప్రతిపక్ష నాయకులపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని విమర్శించారు. నిరసనలను అడ్డుకునేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
న్యూఢిల్లీలో గురువారం నేహా బోరా, నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్తో కలిసి దీప్కే మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. నిరసనల్లో పాల్గొంటున్న యువతను పోలీసులు రోడ్లపైకి ఈడ్చుకెళ్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒక్క జ్ఞానేశ్ కుమార్ను కాపాడటానికి ఇంతమంది యువతను ఎందుకు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు. ఈ సమావేశానికి ఒక రోజు ముందు సీజేపీ నాయకులు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకాలను న్యాయస్థానం న్యాయ నిర్బంధానికి పంపడంతో వారిని తిహార్ జైలుకు తరలించారు.
ఓటర్ల జాబితా సవరణపై ప్రశ్నలు
ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియపైనా దీప్కే సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే, ఇండియా కూటమి మధ్య ఓట్ల తేడా సుమారు 2 శాతమేనని పేర్కొంటూ, ఎన్నికల్లో జ్ఞానేశ్ కుమార్ బీజేపీకి సహకరిస్తున్నారనే అనుమానం ఎందుకు రాకూడదని ప్రశ్నించారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో 13 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లను తొలగించారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ ప్రక్రియలో కొందరిని చనిపోయినవారిగా గుర్తించినట్లు ప్రకటించారని, అటువంటి వ్యక్తులను తాను కలిశానని చెప్పారు. అయితే, ముసాయిదా జాబితాలో తొలగింపునకు గుర్తించిన పేర్లకు, తుది జాబితా నుంచి నిజంగా తొలగించిన పేర్లకు మధ్య తేడా ఉంటుందని ఈ వ్యవహారంలో గమనించాల్సి ఉంది.
ప్రతిపక్ష నేతల నిర్బంధంపై విమర్శలు
మమతా బెనర్జీ, అరవింద్ కేజ్రీవాల్, కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ సహా ప్రతిపక్ష నాయకులను నిర్బంధించడాన్ని దీప్కే ప్రస్తావించారు. నిరసనలను నియంత్రించేందుకు రైలు సేవలను రద్దు చేశారని, నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి భద్రతా బలగాలను ఢిల్లీకి తీసుకొచ్చారని ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ‘ఒకే దేశం.. ఒకే ఎన్నిక’ నినాదాన్ని కూడా ఆయన విమర్శించారు. ప్రభుత్వ అసలు లక్ష్యం ‘ఒకే దేశం.. ఒకే పార్టీ’ అని ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించాలని సవాల్ చేస్తూ, అంతర్జాతీయ సమాజం దానిని ఎలా చూస్తుందనే ఆందోళన ఆయనకు ఉందా అని ప్రశ్నించారు.
సీజేపీ నాయకులపై కేసులు
మంగళవారం పోలీసుల బారికేడ్లను దాటి జంతర్ మంతర్లోకి ప్రవేశించి, జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా కోరుతూ నినాదాలు చేసినందుకు సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకా, అజింక్య షిండేలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారి విధులకు ఆటంకం కలిగించడం సహా పలు అభియోగాలు నమోదు చేశారు. దాస్, రాంకాలను న్యాయ నిర్బంధానికి పంపగా, షిండే వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై విడుదలైనట్లు సీజేపీ న్యాయ బృందం అధిపతి రత్నా సింగ్ ఎక్స్లో తెలిపారు. జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్తో నిరసనలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వ చర్యలు, ఎన్నికల సంఘం పనితీరుపై సీజేపీ విమర్శలు మరింత తీవ్రం కావడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
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