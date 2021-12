Bigg Boss Telugu 5 Winner: VJ Sunny is the Title Winner of Bigg Boss 5 Telugu: బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు ఐదో సీజన్‌ విన్నర్‌ ఎవరన్న ఉత్కంఠకు తెరపడింది. మోస్ట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ సన్నీ బిగ్‌బాస్‌ విజేతగా అవతరించాడు. తనే విన్నర్‌ అని చెప్పగానే సంతోషంతో నాగార్జునను ఎత్తుకున్నాడు. ఇక తాను పడ్డ వంద రోజుల కష్టమంతా ట్రోఫీ అందుకోగానే మటుమాయమైపోయింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా సన్నీ పడుతున్న కష్టానికి నేడు ప్రతిఫలం దక్కిందని అతడి తల్లి భావోద్వేగానికి లోనైంది. ఇక యూట్యూబ్‌ స్టార్‌ షణ్ముఖ్‌ గెలుపుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో ఆగిపోయాడు. తనకున్న భారీ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌తో పెద్ద మొత్తంలో ఓట్లు సాధించినప్పటికీ సన్నీని దాటలేకపోయాడు. దీంతో రన్నరప్‌ స్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.

విజేతగా అవతరించిన సన్నీకి కింగ్‌ నాగార్జున బిగ్‌బాస్‌ ట్రోఫీని బహుకరించాడు. అంతేకాక రూ.50 లక్షల చెక్‌ను అందజేశాడు. దీనితో పాటు సువర్ణ భూమి ఇన్‌ఫ్రాస్టక్చర్‌ నుంచి షాద్‌నగర్‌లో రూ.25 లక్షల విలువ చేసే 300 చదరపు గజాల భూమిని విన్నర్‌ సన్నీ సొంతం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించాడు. టీవీఎస్‌ బైక్‌ కూడా గెలుచుకున్నాడని ప్రకటించాడు.