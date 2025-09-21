 దీపావళికి డ్యూడ్‌ | Pradeep Ranganathan Dude is scheduled to be released on October 17 | Sakshi
దీపావళికి డ్యూడ్‌

Sep 21 2025 4:29 AM | Updated on Sep 21 2025 4:29 AM

Pradeep Ranganathan Dude is scheduled to be released on October 17

‘ప్రేమలు’ వంటి అద్భుతమైన విజయం తర్వాత ప్రదీప్‌ రంగనాథన్, మమిత బైజు జంటగా నటించిన చిత్రం ‘డ్యూడ్‌’. కీర్తీశ్వరన్‌ డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అవుతున్న ఈ సినిమాలో శరత్‌ కుమార్‌ కీలక  పాత్ర  పోషించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌పై నవీన్‌ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించిన ఈ సినిమా దీ పావళి సందర్భంగా అక్టోబరు 17న తెలుగు, తమిళ, హిందీ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

సాయి అభ్యంకర్‌ సంగీతం అందించిన ఈ సినిమా నుంచి ‘సెకండ్‌ గేర్‌ బాగుండు  పో..’  పాటని శనివారం రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం అందించిన ఈ  పాటని సంజిత్, సాయి అభ్యంకర్‌  పాడారు. ‘‘రొమాంటిక్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన చిత్రం ‘డ్యూడ్‌’. ‘సెకండ్‌ గేర్‌ బాగుండు  పో..’  పాట మనసుని హత్తుకునే మెలోడీగా ఉంటుంది.

వినగానే కనెక్ట్‌ అయ్యే ఈ సాంగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ దీ పావళికి అద్భుతమైన మ్యూజిక్‌తో కూడిన కలర్‌ఫుల్‌ సినిమాని అందించడానికి మా ‘డ్యూడ్‌’ సిద్ధంగా ఉంది’’ అని చిత్రయూనిట్‌ పేర్కొంది. రోహిణి మొల్లెటి, హృదు హరూన్, ద్రవిడ్‌ సెల్వం ఇతర  పాత్రలు  పోషించిన ఈ సినిమాకి సీఈఓ: చెర్రీ, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రోడ్యూసర్‌: అనిల్‌ యెర్నేని, కెమెరా: నికేత్‌ బొమ్మి.

