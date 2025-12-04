 భయపెట్టించే మరో హారర్‌.. గ్లింప్స్‌తోనే వణికించిన ‘ఈషా’ | Horror Film Isha Glimpse Out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భయపెట్టించే మరో హారర్‌.. గ్లింప్స్‌తోనే వణికించిన ‘ఈషా’

Dec 4 2025 1:37 PM | Updated on Dec 4 2025 1:46 PM

Horror Film Isha Glimpse Out

తెలుగులో ప్రాపర్‌ హారర్‌ మూవీ వచ్చి చాలా రోజులవుతుంది. కామెడీ హారర్‌ చిత్రాలు తరచు వస్తున్నాయి కానీ.. పూర్తిగా భయపెట్టే చిత్రాలేవి రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఆ లోటును తీర్చేందుకు ‘ఈషా’ వచ్చేస్తుంది.  త్రిగుణ్‌, హెబ్బాపటేల్‌ కీలక పాత్రల్లో రూపొందిన హారర్‌ థ్రిల్లర్‌కి శ్రీనివాస్‌ మన్నె దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌తో సహా అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం డిసెంబర్‌ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. 

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ మూవీ గ్లింప్స్‌ని విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. సరికొత్త థ్రిల్లింగ్‌ అంశాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు గ్లింప్స్‌ చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఒక నిమిషం రెండు సెకన్ల నిడివి గల ఈ గ్లింప్స్‌ చూస్తేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. ఆత్మలు ఉన్నాయా లేదా అనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దిగ్గజ నిర్మాత ఏవీఎం శరవణన్‌ మృతి.. ప్రముఖుల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 2

చలికాలం స్వింగ్‌లో పూజా హెగ్డే.. స్పెషల్‌ ఫోటోలు చూశారా..?
photo 3

'అఖండ 2 తాండవం' హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ (ఫొటోలు)
photo 4

పిక్నిక్‌ వెళ్లిన ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌ టీమ్‌! (ఫోటోలు)
photo 5

ద్వారకాతిరుమల అనివేటి మండపంలో శిల్పకళా వైభవం (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Serious Reaction On Minister Sandhya Rani PA Satish Anarchies 1
Video_icon

మంత్రి సంధ్య రాణి PA వేధింపులు.. వైఎస్ జగన్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
YS Jagan Satires On Chandrababu Super Six 2
Video_icon

ఇచ్చిన హామీలు మోసం.. రైతుల పరిస్థితి దయనీయం..
YS Jagan About Chandrababu Negligence On Government Schools 3
Video_icon

ఇంత మందిని బలి చేశావ్.. ఈ పాపం నీదే..
Anand Deverakonda And Vaishnavi Chaitanyas new film Titled Epic 4
Video_icon

బేబీ కాంబో ఎపిక్
YS Jagan Comments On Medical Colleges Privatization 5
Video_icon

YS Jagan: ఈ నెల 16వ తేదీన గవర్నర్ ను కలుస్తా.. చంద్రబాబు సంగతి తెలుస్తా..
Advertisement
 