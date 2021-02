ముంబై: బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ కమెడియన్‌ కపిల్‌ శర్మ మరోసారి తండ్రి అయ్యాడు. ఈ రోజు ఉదయం ఆయన భార్య గిన్ని చరాత్‌ పండంటి మగ బిడ్డకు జన్మినించారు. ఈ విషయాన్ని కపిల్‌ శర్మ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా సోమవారం ప్రకటించాడు. ‘నమస్కార్‌.. ఈ రోజు ఉదయం నా భార్య మగ బిడ్డకు జన్మినించింది. దేవుడు దయ వల్ల తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఉన్నారు. మా కోసం పార్థించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు’ అంటూ ఆయన ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇక ఆయన‌ ట్వీట్‌ చూసిన బాలీవుడ్‌ నటీనటులు, అభిమానులు ఆయనకు శభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే త్వరలోనే వారింట్లోకి చిన్న అతిథి రాబోతున్నాడన్న శుభవార్తను గతవారం ‍కపిల్‌ అభిమానులతో పంచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. (చదవండి: అందుకే బ్రేక్‌ తీసుకుంటున్నా: కపిల్‌ శర్మ)

2018లో హిందూ, సిక్కు సంప్రదాయంలో వివాహం చేసుకున్న కపిల్‌ శర్మ-గిన్ని చరాత్‌లకు 2019 డిసెంబర్‌లో కూతురు అనైరా శర్మ జన్మించింది. కాగా ‘కామెడీ నైట్స్‌ విత్‌ కపిల్‌’ షోతో ప్రాచుర్యం పొందిన కపిల్‌ శర్మ.. హిందీ బుల్లితెరపై స్టార్‌ కమెడియన్‌గా ఎదిగిన సంగతి తెలిసిందే. అంతేగాక.. ఒక షోకు అత్యంత ఎక్కువ పారితోషికం తీసుకుంటున్న వ్యక్తిగా కూడా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇక పలు బాలీవుడ్‌ సినిమాలలో కూడా నటించిన కపిల్‌.. ‘సన్‌ ఆఫ్‌ మంజీత్‌ సింగ్‌’ అనే సినిమాతో నిర్మాతగా కూడా మారాడు.

Namaskaar 🙏 we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers 🙏 love you all ❤️ginni n kapil 🤗 #gratitude 🙏

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) February 1, 2021