 'థాంక్యూ జగన్ గారు'.. అల్లు అర్జున్‌ ట్వీట్‌ | Allu Arjun Reply On YS Jagan Tweet
‘థాంక్యూ జగన్ గారు’.. అల్లు అర్జున్‌ ట్వీట్‌ వైరల్‌

Aug 31 2025 9:29 AM | Updated on Aug 31 2025 9:37 AM

Allu Arjun Reply On YS Jagan Tweet

ప్ర‌ముఖ నిర్మాత అల్లు అర‌వింద్ త‌ల్లి, అల్లు అర్జున్‌ నాన్నమ్మ  క‌న‌క‌ర‌త్న‌మ్మ(94)  మృతి చెందిన సంగతి తెలిసిందే. గత కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె శనివారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. కనకరత్నమ్మ మృతి విషయాన్ని తెలుసుకున్న వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి ఎక్స్‌ వేదికగా సంతాపం ప్రకటించారు.

(చదవండి: పాడె మోసిన అల్లు అర్జున్‌, చిరంజీవి, రామ్‌చరణ్‌..)

‘దివంగ‌త సీనియర్ న‌టులు అల్లు రామ‌లింగ‌య్య  స‌తీమ‌ణి, ప్ర‌ముఖ నిర్మాత అల్లు అర‌వింద్  త‌ల్లి క‌న‌క‌ర‌త్న‌మ్మ గారు మృతి చెందడం బాధాక‌రం. ఆమె ఆత్మ‌కు శాంతి చేకూరాల‌ని ఆ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారి కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను’ అని వైఎస్‌ జగన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

వైఎస్‌ జగన్‌ సంతాప ప్రకటనపై అల్లు అర్జున్‌(Allu Arjun ) స్పందించాడు. ‘సంతాపం ప్రకటించినందుకు థ్యాంక్యూ జగన్‌ గారు. మీ మంచి మాటలు, మద్దతుకు మేము నిజంగా కృతజ్ఞులం’ అని బన్నీ ట్వీట్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం బన్నీ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

