 పాడె మోసిన అల్లు అర్జున్‌, రామ్‌చరణ్‌.. వీడియో | Allu Arjun Performs Final Rites For His Grandmother Allu Kanakaratnamma | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Allu Arjun: పాడె మోసిన అల్లు అర్జున్‌, చిరంజీవి, రామ్‌చరణ్‌..

Aug 30 2025 4:02 PM | Updated on Aug 30 2025 4:11 PM

Allu Arjun Performs Final Rites For His Grandmother Allu Kanakaratnamma

ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్‌ (Allu Aravind) ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి, దివంగత అల్లు రామలింగయ్య భార్య కనకరత్నమ్మ (94) ఇక లేరు. కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె శనివారం తెల్లవారుజామున తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమె మరణవార్త తెలిసిన వెంటనే ముంబై నుంచి అల్లు అర్జున్‌, మైసూర్ నుంచి రామ్ చరణ్ హుటాహుటిన హైద‌రాబాద్ వచ్చేశారు. 

ముగిసిన అంత్యక్రియలు
నానమ్మ పార్థివదేహాన్ని చూసి అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. పలువురు సినీ ప్రముఖులు అల్లు అరవింద్‌ నివాసానికి వచ్చి కనకరత్నమ్మ పార్థివదేహానికి నివాళులు అర్పించారు. కాగా కోకాపేటలోని అల్లు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అల్లు కనకరత్నమ్మ అంత్యక్రియలు జరిగాయి. అల్లు అర్జున్‌, అల్లు అయాన్‌, చిరంజీవి, రామ్‌చరణ్‌... కనకరత్నమ్మ పాడె మోశారు. అల్లు అరవింద్‌.. తల్లికి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 2

అల్లు అరవింద్‌ తల్లి పార్థివదేహానికి సెలబ్రిటీల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 3

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 4

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )

Video

View all
YS Jagan Pays Tribute to Allu Arjun Grandmother Kanakaratnam 1
Video_icon

అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్ సంతాపం
Allu Aravind Mother Kanakaratnam Passed Away 2
Video_icon

తెల్లవారుజామున కన్నుమూసిన అల్లు కనకరత్నం (94)
Kakani Govardhan Reddy Comments On Kotam Reddy Sridhar Reddy 3
Video_icon

కోటంరెడ్డి సంతకం పెడితేనే... శ్రీకాంత్ పెరోల్ పై కాకాణి కామెంట్స్
Telangana Cabinet Approves Panchayat Raj Act Amendment 4
Video_icon

పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణకు కేబినెట్ ఆమోదం
Worlds First Humanoid Robot Mall in China 5
Video_icon

చైనాలో సందడి చేస్తున్న రోబో షామా
Advertisement
 