‘పెద్ది’ ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్... ఎన్ని కోట్లు? స్ట్రీమింగ్‌ ఎక్కడ?

Nov 30 2025 1:39 PM | Updated on Nov 30 2025 1:52 PM

Peddi Movie Sell OTT Rights To Netflix For Huge Price

ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్‌ చరణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పెద్ది’. ఇందులో చరణ్‌కు జోడీగా జాన్వీ కపూర్‌ నటిస్తోంది. ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మధ్యే రిలీజ్‌ అయితే ‘చికిరి’ సాంగ్‌ ఎంత పెద్ద హిట్‌ అయిందో అందరికి తెలిసిందే. సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్కడ చూసిన ఈ పాటే వినిపిస్తోంది.  అంతకు ముందు విడుదలైన గ్లింప్స్‌తో పాటు ఈ పాట కూడా హిట్‌ కావడంతో పెద్దిపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగాయి.

సినిమాకు వచ్చిన బజ్‌తో పలు ఓటీటీ సంస్థలు డిజిటల్‌ రైట్స్‌ కోసం పోటీపడ్డాయట. ముఖ్యంగా రెండు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థలు పోటీలో నిలవగా.. భారీ ధరకు నెటిఫ్లిక్స్‌ డిజిటల్‌ రైట్స్‌ని కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. దాదాపు రూ. 130 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌ పెట్టి పెద్ది(Peddi) కోనుగోలు చేసిందట నెట్‌ఫ్లిక్స్‌. అన్ని భాషలకు గాను ఈ మొత్తాన్ని చెల్లించబోతుందట. షూటింగ్‌ మొత్తం పూర్తయి రిలీజ్‌ కాబోతున్న చిత్రాలకే ఓటీటీ బిజినెస్‌ అవ్వడం లేదు.  అలాంటిది ఇంకా షూటింగ్‌ కూడా పూర్తికాని పెద్ది చిత్రానికి అప్పుడే ఓటీటీ డీల్‌ పూర్తి కావడం గొప్ప విషయమే. మల్టీస్పోర్ట్స్‌ నేపథ్యంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది.

హైదరాబాద్‌లోని అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌ అవినాష్‌ కొల్లా సిద్ధం చేయించిన భారీ సెట్‌లో ఓ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. రామ్‌చరణ్, ఇతర ఫైటర్లతో పాటు ఈ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లో కన్నడ నటుడు శివ రాజ్‌కుమార్‌ కూడా పాల్గొంటున్నారు. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ విక్కీ కౌశల్‌ తండ్రి, ప్రముఖ స్టంట్‌ డైరెక్టర్‌ ‘దంగల్‌’ ఫేమ్‌ షామ్‌ కౌశల్‌ ఈ భారీ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌ను పర్యవేక్షిస్తుండగా, నవకాంత్‌ స్టంట్‌ మాస్టర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ‘‘ప్రతి ఫైట్‌ సీక్వెన్స్‌ను ప్రత్యేకమైన కాన్సెప్ట్‌తో, ఉత్కంఠభరితంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు బుచ్చిబాబు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ ఫైట్‌ సీక్వెన్స్‌ ఓ హైలైట్‌గా ఉంటుంది’’ అని యూనిట్‌ పేర్కొంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ సమర్పణలో వెంకట సతీష్‌ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది మార్చి 27న విడుదల కానుంది. 

