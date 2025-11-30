 దేవతను దెయ్యంగా వర్ణించిన బాలీవుడ్‌ హీరో | Ranveer Singh Calls Kantara Daiva a Female Ghost | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ranveer Singh: కాంతారపై కామెడీ.. హీరోపై నెటిజన్లు ఫైర్‌

Nov 30 2025 12:52 PM | Updated on Nov 30 2025 1:04 PM

Ranveer Singh Calls Kantara Daiva a Female Ghost

ఎంతో అట్టహాసంగా కొనసాగిన ఇఫీ (అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవ) వేడుకలు శుక్రవారం (నవంబర్‌ 28న) విజయవంతంగా ముగిశాయి. గోవాలో ఈ ముగింపు వేడుకకు కాంతార హీరో రిషబ్‌ శెట్టితో పాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌ సైతం హాజరయ్యాడు. కానీ అత్యుత్సాహంతో రణ్‌వీర్‌ చేసిన కామెంట్స్‌పై కన్నడ ప్రేక్షకులు మండిపడుతున్నారు.

ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే?
స్టేజీపై రణ్‌వీర్‌ మాట్లాడుతూ.. నేను కాంతార: చాప్టర్‌ 1 థియేటర్‌లో చూశాను. రిషబ్‌ పర్ఫామెన్స్‌ అద్భుతంగా ఉంది. ఆడ దెయ్యం అతడి శరీరంలో ప్రవేశించినప్పుడు వచ్చే సన్నివేశం అయితే అమేజింగ్‌ అంటూ ఆ సీన్‌ను రీక్రియేట్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. అలాగే తనను కాంతార 3లో చూడాలనుకుంటే రిషబ్‌ను మీరే ఒప్పించండి అని ప్రేక్షకులను కోరాడు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఒక నటుడిగా స్టేజీపై ఏం మాట్లాడాలి? ఏం మాట్లాడకూడదు? అనేది కూడా తెలీదా? దైవాన్ని పట్టుకుని దెయ్యం అంటాడేంటి? దేవతను కించరిచే హక్కు ఈయనకెక్కడిది? అని మండిపడుతున్నారు.

కాంతార విశేషాలు
రిషబ్‌ శెట్టి దర్శకత్వం వహించడంతో పాటు హీరోగా నటించిన కాంతార చిత్రం (Kantara Movie) బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. 2022లో వచ్చిన ఈ చిత్రం దాదాపు రూ.450 కోట్ల మేర వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ ఏడాది ఈ మూవీకి ప్రీక్వెల్‌గా కాంతార: చాప్టర్‌ 1 రిలీజైంది. జయరామ్‌, రుక్మిణి వసంత్‌, గుల్షన్‌ దేవయ్య కీలక పాత్రలు పోషించిన ఈ చిత్రం ఏకంగా రూ.850 కోట్ల కలెక్షన్స్‌ వసూలు చేసింది.

 

 

చదవండి: ప్రకాశ్‌ రాజ్‌ భార్యగా ఛాన్స్‌.. ఐదుగురితో కాంప్రమైజ్‌ అడిగారు

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)
      photo 2

      ఉత్సాహంగా వైజాగ్ మారథాన్ ర్యాలీ (ఫొటోలు)
      photo 3

      వణికిస్తున్న ‘దిత్వా’ తుపాను (ఫొటోలు)
      photo 4

      'గుస్తాఖ్ ఇష్క్' చిత్రం ప్రీమియం షోలో బాలీవుడ్ నటుడులు సందడి (ఫొటోలు)
      photo 5

      'సకుటుంబానాం' మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Janatantram Amaravati Construction In One Lakh Acres Of Cropland 1
      Video_icon

      లక్ష ఎకరాల పంట భూముల్లో అవినీతి పునాదులపై అమరావతి..!
      Ambati Rambabu Slams Chandrababu 2
      Video_icon

      అమరావతికి అసలైన విలన్ చంద్రబాబే
      Huge Nominations Filed For Local Body Elections In Telangana 3
      Video_icon

      రికార్డు బ్రేక్.. 65000 నామినేషన్లు
      AP Secretariat Employee Escaped With Pension Money At NTR District 4
      Video_icon

      పింఛన్ డబ్బులతో సచివాలయ ఉద్యోగి జంప్
      All Set For India Vs South Africa ODI 5
      Video_icon

      జట్టులో కీలక మార్పులు
      Advertisement
       