 భారత యుద్ధ విమానాలు కూల్చేశాం.. పాక్‌ అధికారి ఓవరాక్షన్‌ | Pak Official Over Action Comments On Operation Sindoor | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భారత యుద్ధ విమానాలు కూల్చేశాం.. పాక్‌ అధికారి ఓవరాక్షన్‌

Dec 3 2025 7:02 AM | Updated on Dec 3 2025 8:25 AM

Pak Official Over Action Comments On Operation Sindoor

ఇస్లామాబాద్‌: ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ సమయంలో భారత్‌పై పెద్ద ఎత్తున దాడుల చేశామని, భారత్‌కు చెందిన యుద్ధ విమానాలు కూల్చివేశామని పాకిస్తాన్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ ద ఎయిర్‌ స్టాఫ్‌ ఎయిర్‌ మార్షల్‌ జహీర్‌ అహ్మద్‌ బాబర్‌ సింధూ మంగళవారం ప్రకటించారు. దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలపై నెటిజన్లు సెటైరికల్‌ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

కాగా, ఈ ఏడాది మే నెలలో ఇరు దేశాల మధ్య ఘర్షణ జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. పహల్గాం ఉగ్రవాద దాడికి ప్రతీకారంగా భారత సైన్యం ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ప్రారంభించింది. పాక్‌ ఉగ్రవాద స్థావరాలు, శిక్షణ కేంద్రాలపై వైమానిక దాడుల చేసింది. అయితే, భారత దాడులను గట్టిగా తిప్పికొట్టామని జహీర్‌ అహ్మద్‌ బాబర్‌ సింధూ పేర్కొన్నారు.

భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఆధునిక ఫైటర్‌ జెట్లను, ఎస్‌–400 గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను ధ్వంసం చేశామని చెప్పారు. ఇందులో రఫేల్, ఎస్‌–30ఎంకేఐ, మిరేజ్‌–2000, మిగ్‌–29 లాంటి ఫైటర్‌ జెట్లు ఉన్నాయని చెప్పారు. అంతేకాకుండా భారత వైమానిక స్థావరాలను, కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ కేంద్రాలను ధ్వంసం చేశామని వివరించారు. కానీ, ఆయన అందుకు ఎలాంటి ఆధారాలు చూపలేకపోవడం గమనార్హం. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో భాగంగా పాక్‌కు చెందిన 12న యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేశామని భారత ఎయిర్‌ చీఫ్‌ మార్షల్‌ ఏపీ సింగ్‌ ఇటీవల వెల్లడించారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ గోల్కొండలో అగ్నివీర్ అవుట్ పరేడ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' మూవీ థాంక్స్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

సుడిగాలి సుధీర్ ‘గోట్(GOAT)’ సినిమా టీజర్ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ గెలిచి నెల రోజులు.. భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ భావోద్వేగం (ఫోటోలు)
photo 5

మాల్దీవుస్‌లో ఎంజాయ్ చేస్తోన్న టాలీవుడ్ సినీతారలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Ranveer Singh Apologizes For Imitating Rishab Shetty Kantara Scene 1
Video_icon

కాంతార కాంట్రవర్సీకి చెక్.. సారీ చెప్పిన రణవీర్ సింగ్
India Vs South Africa 2nd ODI Match 2
Video_icon

సిరీస్ పై భారత్ గురి
Perni Nani Funny Satires On Pawan Kalyan Comments 3
Video_icon

నువ్వు ఉప ముఖ్యమంత్రివా.. లేక మంత్రగాడివా
Chandrababu Government PPP Policy In Medical Colleges Privatization 4
Video_icon

బాబు బేరసారాలు.. రూ. వంద కోట్లు దోచిపెట్టే కుట్ర!
Amaravati 2nd Phase Land Pooling Assigned To CRDA 5
Video_icon

రాజధాని కోసం మరో 20 వేల ఎకరాలు.. రెండో విడత భూ సమీకరణ
Advertisement
 