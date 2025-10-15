 మొరింగా సాగుతో.. రూ. 40 ల‌క్ష‌ల ట‌ర్నోవ‌ర్ | Karnataka farmer converts barren land into moringa farm annual turnover at Rs 40 lakh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మొరింగా సాగుతో.. రూ. 40 ల‌క్ష‌ల ట‌ర్నోవ‌ర్

Oct 15 2025 5:07 PM | Updated on Oct 15 2025 5:10 PM

Karnataka farmer converts barren land into moringa farm annual turnover at Rs 40 lakh

వ్యవసాయం చేయడం అంటే మాటలుకాదు. చెమటలు చిందించాలి. ఆను పాను తెలియాలి.   ఏ పంటకు ఎలాంటి చీడపీడలు వస్తాయి, వాటికి పరిష్కారం  ఏమిటి అనేదానిపై పూర్తి అవగాహన ఉండాలి.  కష్టాలు కన్నీళ్లు ఎన్ని వచ్చి కృషిని నమ్ముకోవాలి. వీటన్నింటికి తోడు మట్టిని ప్రేమించాలి. అపుడు మాత్రమే ఊహించని ఫలితాలు సాధ్యం. అలా కర్ణాటకకుచెందిన ఒక రైతు అ‍ద్భుతాలు సాదించాడు. ఏడాదికి 40 లక్షల రూపాయల ఆదాయాన్ని కళ్ళ చూస్తున్నాడు. పదండి ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.

క‌ర్ణాట‌క‌కు  చెందిన ఉమేశ్ రావు  మునగ సాగుతో  భారీ లాభాలు సాధించిన తన లాంటి  ఔత్సాహిక రైతులకు  ప్రేరణగా నిలిచాడు. చిన్న వ‌య‌సులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన ఉమేశ్ కుటుంబ భారాన్ని మోయాల్సి వచ్చింది.  దీంతో పూర్వీకుల భూమిలో వ్య‌వ‌సాయం చేయాలని నిర్ణ‌యించుకున్నాడు. ఎనిమిది ఎకరాలకు పైగా చెరకు, మొక్కజొన్న, రాగులు, కూరగాయలు , ఇతర పంటలను పండించాడు.  కానీ పెద్దగా ఆశించిన ఫలితాలు లభించలేదు. ఇంతలో మొరింగ సాగు గురించి తెలుసుకున్నాడు.

2010లో  మొరింగ ఒలిఫెరా మొక్క విత్తనాలను నాటాడు  ఉమేష్. దాదాపు 900 మొక్కలతో తన జర్నీని మొదలు పెట్టాడు. మొదట్లో మునక్కాయలను  క్రమంగా మునగాకు పౌడర్‌ను విక్రయించడం మొదలు పెట్టాడు. పదేళ్ల పాటు ఆర్థికంగా కుదుట పడ్డాడు.  2020లో కోవిడ్  మహమ్మారి రావడంతో మునగ పొడి డిమాండ్‌ భారీగా పెరిగింది.  ఈ డిమాండ్‌ కనుగుణంగా ఇతర పంటలకు నిలిపివేసి అన్ని ఇతర పంటలను నిలిపివేసి  సేంద్రీయ పద్ధతుల్లో  మునగను సాగు చేశాడు.

 చదవండి: ఫ్యామిలీ కోసం కార్పొరేట్‌ జీతాన్ని వదులుకుని రిస్క్‌ చేస్తే..!

ఇది ఇలా ఉండగా భూవిషయంలో కుటుంబ వివాదం నేపథ్యంలో తన సాగును వేరే చోటికి తరలించాల్సి వచ్చింది. అయినా నిరాశపడలేదు. కర్ణాటకలోని చిక్కబల్లాపూర్ జిల్లాలోని గౌరిబిదనూర్‌లో బంజరు భూమిని పదేళ్లకు లీజుకు  మోరింగ వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించాడు. ఇట్లా  చిన్నమొత్తంలో కేవలం రెండు ఎకరాల్లో ఒకవైపును సాగును కంటిన్యూ  చేస్తూ భూమిని సార‌వంతం చేసుకున్నాడు. కోడి ఎరువు, మేక ఎరువు ,ఆవు పేడ ఎరువును కలిపి  నేలను సారవంతంగా తయారు చేసాడు. ఇది  నేల సారాన్ని, నీటిని నిలుపుకోవడాన్ని పెంచుతుంది వాతావరణం నుండి కార్బన్ డయాక్సైడ్‌ను వేరు చేయడం ద్వారా వాతావరణ మార్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడింది. ఆర్గానిక్ ప‌ద్ధ‌తుల్లో వ్య‌వ‌సాయం చేయ‌డంతో మంచి ఫలితాలు లభించాయి. మార్కెట్‌ను స్టడీ చేసి మెరుగైన (ఓడీసీ-3 వెరైటీ) చెందిన మొక్క‌ల‌ను నాటాడు. ఇవి 3-4 నెలల్లోనే కాపుకు వచ్చి  వస్తాయి. ఆరు నెలల్లోదిగుబడి  అందించింది.

ప్రస్తుతం  ఉమేష్‌  ఎకరానికి 10 టన్నుల  తాజా మునగ ఆకులను సేకరిస్తాడు. ఆకులను షేడ్ నెట్‌ల కింద సహజంగా ఎండబెట్టి, దాదాపు 2.5 నుండి 3 టన్నుల దాకా, కిలోకు సగటున రూ.140 చొప్పున విక్రయిస్తాడు. ఎక్స్‌ట్రాక్టర్లు, ఫార్మా కంపెనీలు, న్యూట్రాస్యూటికల్ కంపెనీలు ,ఎరువుల కంపెనీలు వీటిని  కొనుగోలు చేస్తాయి. దీని ఫలితంగా ఎకరానికి రూ.4 లక్షల టర్నోవర్ వస్తుందని ఉమేష్ చెప్పారు. 

ఇదీ చదవండి: 45 కిలోలకు పైగా వెయిట్‌లాస్‌..బెల్లీ ఫ్యాట్‌ దెబ్బకి కరిగింది!

ఏడాదికి రూ. 40 లక్షలు
అలా ఎక‌రానికి 10 ల‌క్ష‌ల ట‌న్నుల వ‌ర‌కు మున‌గాకును, మున‌గ‌కాయ‌లను పండిస్తున్నాడు. వీటిని కేజీకి రూ. 140 చొప్పున విక్ర‌యిస్తున్నాడు. డిమాండ్‌ను బ‌ట్టి కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో కేజీ రూ. 500కు కూడా విక్ర‌యిస్తున్నాడు. అలా మున‌గ‌కాయ‌ల‌ను, ఆకుల‌ను విక్ర‌యిస్తూ.. ఎక‌రానికి రూ. 4 ల‌క్ష‌ల ఆదాయం సంపాదిస్తూ.. ఏడాదికి 10 ఎక‌రాల‌కు రూ. 40 ల‌క్ష‌ల ట‌ర్నోవ‌ర్‌కు ఎదిగాడు ఉమేశ్‌. ఇక ఎండ‌బెట్టిన మున‌గాకును ఫార్మా కంపెనీలు, ఫ‌ర్టిలైజ‌ర్ కంపెనీల‌కు విక్ర‌యిస్తున్న‌ట్లు ఉమేశ్ తెలిపాడు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో గుప్త ఆలయం! సాహసోపేతమైన ప్రయాణం.. కోపాన్ని తగ్గించే కోనేరు.. మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

దీపావళి ఈవెంట్‌లో సెలబ్రిటీలు.. ఇండస్ట్రీ అంతా ఒకేచోట (ఫొటోలు)
photo 3

దత్తత కూతురి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌లో సన్నీ లియోన్ (ఫొటోలు)
photo 4

‘తెలుసు కదా’ సినిమా ప్రెస్‌ మీట్‌లో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ (ఫొటోలు)
photo 5

ట్రెడిషనల్‌ శారీ లుక్‌లో ‘కూలి​’ బ్యూటీ..

Video

View all
AI Jesus App Controversy Text With Jesus 1
Video_icon

జీసెస్ పై AI కుట్ర
Margani Bharat Sensational Facts On Chandrababu Cyber Towers Fruads 2
Video_icon

సైబర్ టవర్స్ శంకుస్థాపన చేసింది ఎవరు.. చంద్రబాబు బండారం మొత్తం బయటపెట్టిన మార్గాని
Farmers in Crisis Baduguvanilanka Villagers Request to Chandrababu Govt 3
Video_icon

కోనసీమ లంక గ్రామాలను ముంచెత్తుతున్న ఉగ్ర గోదావరి
First Telugu Singer Balasaraswathy is no More 4
Video_icon

ప్రఖ్యాత తెలుగు సింగర్ బాల సరస్వతి దేవి(97) కన్నుమూత
Karur Stampede Shakes Tamil Nadu Assembly 5
Video_icon

కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై దద్దరిల్లిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ
Advertisement
 