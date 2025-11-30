 డి.కె. శివకుమార్‌ (కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం) రాయని డైరీ | Madhav Singaraju Guest Column On DK Shivakumar | Sakshi
డి.కె. శివకుమార్‌ (కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం) రాయని డైరీ

Nov 30 2025 9:01 AM | Updated on Nov 30 2025 9:03 AM

Madhav Singaraju Guest Column On DK Shivakumar

అప్పు తీసుకునేటప్పుడు బాగానే ఉంటారు. తిరిగి ఇచ్చేయవలసి వచ్చినప్పుడే బాధపడి పోతుంటారు!
సిద్ధరామయ్య నాకు సీఎం సీటు బాకీ. ‘‘ఫస్ట్‌ హాఫ్‌లో నేను సీఎంగా ఉంటాను. సెకండ్‌ హాఫ్‌లో మీరు సీఎంగా ఉండండి’’ అని నన్ను నమ్మించి సీఎం అయ్యారు సిద్ధరామయ్య. ఫస్ట్‌ హాఫ్‌ అయిపోయింది. నవంబర్‌ 20న ఆయన నా బాకీ తీర్చేయాలి. తీర్చలేదు! మాట మీద నిలబడని మనుషుల వల్లే రాజకీయాల్లో ఈ లంచ్‌ మీట్‌లు, సర్దుబాటు బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌లు!
‘‘సిద్ధరామయ్య గారూ... మాట తప్పటం మన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ చరిత్రలోనే లేదు’’ అన్నాను, అలాగైనా హై కమాండ్‌ గుర్తొచ్చి, ఆ భయంతో నైనా నా అప్పు తీర్చేస్తారని!
‘‘నేను మీకు ఏ మాటా ఇవ్వలేదు శివకుమార్‌. ఇచ్చానని మీరనుకుంటే సరిపోదు. పత్రం ఏది? సాక్షులు ఏరి? ఉంటే చూపించండి’’ అన్నారు!  
అప్పును ఎగ్గొట్టే ఉద్దేశం ఉన్న వారి జార్గాన్‌ ఎలా ఉంటుందో సరిగ్గా అలానే మాట్లాడుతున్నారు సిద్ధరామయ్య! ‘‘దిక్కున్న చోట చెప్పుకో...’’ అనే మాటొక్కటే అనటం లేదు. ఇద్దరి దిక్కూ హై కమాండే కాబట్టి.
నవంబర్‌ 20 దాటి పది రోజులైంది! సిద్ధరామయ్య సీఎం సీట్లోంచి లేవటం లేదు. ‘‘ఒకరు చెబితే లేవను. హై కమాండ్‌ మాటే నాకు ఫైనల్‌’’ అంటున్నారు.
‘‘అవును. హై కమాండ్‌ మాటే మా నాయకుడికి ఫైనల్‌’’ అని పరమేశ్వర, సతీశ్‌ జార్కిహోలీ, మహదేవప్ప, వెంకటేశ్, కె.ఎ¯Œ . రాజన్న అంటున్నారు.
సిద్ధరామయ్యకే కాదు, నాకూ హై
కమాండ్‌ మాటే ఫైనల్‌. కానీ హై కమాండే
ఏ మాటా ఫైనల్‌ చేసి చెప్పటం లేదు. 
శుక్రవారం హఠాత్తుగా ఢిల్లీ నుండి ఖర్గే ఫోన్‌! ‘‘శనివారం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ మీటింగ్‌ ఒకటి పెట్టుకుని వాళ్లలో వాళ్లనే తేల్చుకోమనండి’’ అని సోనియాజీ అంటున్నారని!
నచ్చని మనుషులతో కలిసి, నవ్వుతూ బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చెయ్యడం రాజకీయాల్లో మాత్రమే ఉంటుందేమో! అనిష్టంగానే శనివారం ఉదయం సిద్ధరామయ్య ఇంటికి బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌కి వెళ్లాను. టేబుల్‌కి ఒక ఒంపులో ఇద్దరం పక్క పక్కన కూర్చొనేలా ముందే ఏర్పాట్లు చేయించి నట్లున్నారు ఆయన!
‘‘తినండి శివకుమార్‌! మీకు ఇష్టమని ఇడ్లీ తెప్పించాను’’ అన్నారు, నవ్వుతూ.  
‘‘ఇడ్లీ మాత్రమే కాదు సిద్ధరామయ్య గారూ... నాకు మసాలా దోసె, ఉప్మా, కేసరి బాత్‌ కూడా ఇష్టమే’’ అన్నాను.
‘‘వాటికి టైమ్‌ పడుతుందని ఇడ్లీ తెప్పించాను శివకుమార్‌. టైమ్‌ పట్టేవాటి కోసం వెయిట్‌ చేయాల్సిందే కదా’’ అన్నారు నవ్వుతూ! హై కమాండ్‌ నుంచి హామీ లభించిన అల్లరితనమేదో ఆయన నవ్వులో కనిపిస్తోంది. 
ఇడ్లీ తిని బయటికి వచ్చేశాను.
అరగంట పైగా మాట్లాడుకున్నాం. సీటు కావాలని నేను అడగలేదు. సీటు ఇస్తానని ఆయనా అనలేదు. ‘‘నాకూ పనుంది’’ అని ఆయనా లేచారు. 
బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ అయ్యాక నేరుగా వెళ్లి శ్రీ నిర్మలానందనాథ స్వామీజీని కలిశాను.
‘‘డిసెంబర్‌ 8 నుండి శాసన సభ సమావేశాలు స్వామీజీ. ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఆ సమావేశా లకు హాజరవటం నాకు ఇష్టం లేదు. ఏం చేయ మంటారు?’’ అని అడిగాను. 
స్వామీజీ చిద్విలాసంగా చూశారు.
‘‘నీ అభీష్టం ఒక విధంగా నెరవేరకుంటే, ఇంకో విధంగా నెరవేర్చుకో నాయనా’’ అన్నారు. సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యేలోపు నువ్వు ముఖ్యమంత్రివి కాలేకపోతే, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఉండొద్దు అని
ప్రబోధించారు! తిరుగులేని బాణం.
స్వామీజీ దగ్గర సెలవు తీసుకుని,
నాగమంగళలోని ఆదిచుంచనగరి
మహాసంస్థాన మఠం నుంచి తిరిగి
వస్తుంటే, దారిలో... బైడ్గిలోని కగినెలే
కనకగిరి పీఠంలో శ్రీ నిరంజనానందపురి స్వామీజీని దర్శించుకుని వస్తూ సిద్ధరామయ్య కనిపించారు!  

-మాధవ్‌ శింగరాజు
 

