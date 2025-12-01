 ఏమనుకోకు! నీ బ్రేక్‌ ఫాస్ట్‌ కూడా నేనే తినేస్తున్నా...! సీఎం పదవిలాగా!! | Sakshi Cartoon Karnataka 01-12-2025 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏమనుకోకు! నీ బ్రేక్‌ ఫాస్ట్‌ కూడా నేనే తినేస్తున్నా...! సీఎం పదవిలాగా!!

Dec 1 2025 2:23 AM | Updated on Dec 1 2025 2:23 AM

Sakshi Cartoon Karnataka 01-12-2025

ఏమనుకోకు! నీ బ్రేక్‌ ఫాస్ట్‌ కూడా నేనే తినేస్తున్నా...! సీఎం పదవిలాగా!! 

Advertisement

Related News By Category

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ నివేదా థామస్ బ్రదర్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

తెలుగు స్టార్ హీరోలంతా కలిసి పార్టీ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్యామిలీతో కరీబియన్ ట్రిప్‌ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న లయ (ఫొటోలు)
photo 4

మేకప్ లేకుండా ఉదయాన్నే ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తూ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖలో సినీ నటి సంయుక్త మీనన్‌ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Gummadi Sandhya Rani PA Satish Victim Sensational Comments 1
Video_icon

నా ఫోన్ లాక్కొని రోజంతా.. విచారణ పేరుతో వేధిస్తున్నారు
Thieves Attack On Mother And Son In Dhulipalla 2
Video_icon

ఇంట్లోకి చొరబడి తల్లి, కుమారుడిపై హత్యాయత్నం
YSRCP Pushpa Srivani Slams Chandrababu Govt Over Minister PA Satish Issue 3
Video_icon

PA సతీష్ కు మంత్రి సపోర్ట్.. కూటమిపై పుష్పశ్రీవాణి ఫైర్
Botsa Satyanarayana Slams Chandrababu Govt Over AP Farmer Problems 4
Video_icon

మీకు అధికారం ఇచ్చినందుకు రైతులకు బాగా బుద్ది చెప్పారు..
Ravi Teja Dhamaka 2 Movie Is Confirmed 5
Video_icon

ధమాకా 2 కన్ఫర్మ్!
Advertisement
 