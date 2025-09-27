 ఏమయిందో ఏమో! అందరూ వచ్చి వాళ్ల వాళ్ల పేరెంట్స్‌ని ఉన్నపలంగా తేసుకెళ్లిపోయార్సార్‌! | Sakshi Today September 27th, 2025 Telugu News Cartoon Over Supreme Court Sensational Verdict On Parents Property | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఏమయిందో ఏమో! అందరూ వచ్చి వాళ్ల వాళ్ల పేరెంట్స్‌ని ఉన్నపలంగా తేసుకెళ్లిపోయార్సార్‌!

Sep 27 2025 1:36 PM | Updated on Sep 27 2025 1:53 PM

Sakshi Cartoon 27-07-2025

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కిరణ్ అబ్బవరం ‘K ర్యాంప్‌’ మూవీ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన నటి యుక్తి తరేజా (ఫొటోలు)

photo 2

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : క‌ల్ప‌వృక్ష వాహనంపై స్వామివారి వాహన (ఫొటోలు)
photo 3

ఈ తెలుగమ్మాయి యాక్టరే కాదు డాక్టర్‌ కూడా! (ఫోటోలు)
photo 4

రష్మిక మందన్నా సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : ముత్యపుపందిరి వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)

Video

View all
Ranveer Singh And Deepika Padukone Struggles For Movies 1
Video_icon

దీపికా సేమ్ టు సేమ్ రణవీర్..!సినిమా కష్టాలు
Srivari Brahmotsavam In Tirumala 2
Video_icon

బ్రహ్మోత్సవాల్లో నాల్గోరోజు శ్రీవారికి కల్పవృక్ష వాహన సేవ
Kamineni Srinivas Accepts Lies Against YS Jagan In Assembly 3
Video_icon

నేను చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలే.. నిజం ఒప్పుకున్నా కామినేని

KK Raju Serious Warning to Balakrishna Comments In Assembly 4
Video_icon

సినిమాలో హీరో బయట జీరో.. బాలకృష్ణని ఏకిపారేసిన KK రాజు
Gudivada Amarnath About MP Mithun Reddy Illegal Arrest 5
Video_icon

ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను డైవర్ట్ చేయడానికి తప్పుడు కేసులు పెడుతున్నారు
Advertisement
 