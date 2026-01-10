 వద్దు లెండి! లేకుంటే మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయాలనే ఆలోచన ఆయనకొస్తుంది! | Sakshi Cartoon 12-01-2026 | Sakshi
వద్దు లెండి! లేకుంటే మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయాలనే ఆలోచన ఆయనకొస్తుంది!

Jan 12 2026 1:11 AM | Updated on Jan 12 2026 1:11 AM

Sakshi Cartoon 12-01-2026

వద్దు లెండి! లేకుంటే మిమ్మల్ని అరెస్టు చేయాలనే ఆలోచన ఆయనకొస్తుంది!

