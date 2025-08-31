 ప్లాటుకు ప‌రీక్ష‌.. పాస్ అయితేనే ఇల్లు! | Before You Build Your Dream Home Test the Ground Beneath | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్లాటుకు ప‌రీక్ష‌.. పాస్ అయితేనే ఇల్లు!

Aug 31 2025 7:23 AM | Updated on Aug 31 2025 7:44 AM

Before You Build Your Dream Home Test the Ground Beneath

ఇల్లు కట్టే కలను సాకారం చేసుకోవాలంటే, ముందుగా భవన నిర్మాణానికి అనువైన స్థలాన్ని (ప్లాటు) ఎంపిక చేసుకోవడం అత్యంత కీలకం. ఇది కేవలం ఆస్తి పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు. మీ కుటుంబ భద్రత, ఆరోగ్యం, జీవనశైలి అన్నీ దీనిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. భూమి బలహీనంగా ఉంటే, ఎంత ఖరీదైన నిర్మాణమైనా భవిష్యత్తులో ప్రమాదమే. అందుకే, భవన నిర్మాణానికి ముందు భూమి స్వరూపాన్ని శాస్త్రీయంగా పరీక్షించుకోవడం తప్పనిసరి. సాయిల్ టెస్టింగ్ (Soil Testing) ద్వారా భూమి బలాన్ని, నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని, నిర్మాణానికి అనువైనదేనా అనే విషయాలను ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో వచ్చే నిర్మాణ సమస్యలను నివారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

ఈ అంశాలు కీల‌కం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భూమి స్వరూపం ప్రాంతానుసారంగా మారుతుంది. ఎర్ర మట్టి (Red Soil) బలమైన నిర్మాణానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. నల్ల మట్టి (Black Cotton Soil) తేమను ఎక్కువగా పీల్చుకుంటుంది, కదలికలతో భవనానికి ప్రమాదం కలిగించవచ్చు. ఇసుక నేలలో (Sandy Soil ) నీటి పారుదల బాగుంటుంది కానీ నిర్మాణానికి ప‌నికిరాదు. భౌగోళిక స్థితి కూడా కీలకం. తక్కువ ఎత్తులో ఉండే ప్రాంతాలు వరదలకు గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కొండ ప్రాంతాలు భద్రతకు మంచివైనా, నిర్మాణ వ్యయం పెరుగుతుంది. అందువల్ల, స్థ‌లం ఎంపికలో మట్టి స్వరూపం, నీటి ప్రవాహం, పరిసరాల భద్రత.. ఇలా అన్ని అంశాలూ కీల‌కం.

ఇవిగో ఇవీ ప‌రీక్ష‌లు
భూమి బలాన్ని, నిర్మాణానికి అనువైనదేనా అనే విషయాన్ని నిర్ధారించేందుకు కొన్ని ముఖ్యమైన సాయిల్ టెస్టులు ఉన్నాయి. బేరింగ్ కెపాసిటీ టెస్ట్ (Bear­ing Capacity Test) ద్వారా భూమి ఎంత బరువు మోయగలదో తెలుసుకోవచ్చు. మాయిశ్చ‌ర్ కంటెంట్ టెస్ట్ (Moisture Content Test) మట్టిలో తేమ శాతం ఎంత ఉందో తెలియజేస్తుంది. అట్టెర్‌బ‌ర్గ్ లిమిట్స్ (Atterberg Limits) ప‌రీక్ష‌ ద్వారా మట్టి ద్రవ, ప్లాస్టిక్ లక్షణాలు అంచనా వేయవ‌చ్చు. కంపాక్ష‌న్ టెస్ట్ (Compaction Test) ద్వారా భూమిని ఎంత గట్టిగా పాకబెట్టవచ్చో తెలుసుకోవచ్చు. పీహెచ్ టెస్ట్ (pH Test) ద్వారా మట్టి ఆమ్లత/క్షారత స్థాయిని తెలుసుకోవచ్చు. గ్రెయిన్ సైజ్ అనాలిసిస్ (Grain Size Analysis) ద్వారా మట్టి కణాల పరిమాణం, నిర్మాణానికి అనువైనదేనా అనే విషయం అర్థమవుతుంది. ఈ పరీక్షల ఆధారంగా ఇంటికి ఎలాంటి పునాది వేయాలి.. పిల్ల‌ర్లు ఎంత లోతు నుంచి నిర్మించాలి అనే విష‌యాల‌ను ఇంజినీర్లు నిర్ణ‌యిస్తారు.

ఎక్క‌డ చేస్తారీ ప‌రీక్ష‌లు?
తెలంగాణలో సాయిల్ టెస్టింగ్‌ సేవలు హైదరాబాద్, వరంగల్, నిజామాబాద్ వంటి నగరాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైద‌రాబాద్‌లో కొన్ని ప్రైవేటు టెస్టింగ్ కేంద్రాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా భూమి శాస్త్రీయ విశ్లేషణ పొందవచ్చు. అలాగే, ప్రభుత్వ వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాయిల్ టెస్టింగ్‌ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతి జిల్లాలో సాయిల్ టెస్టింగ్ ల్యాబ్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన కేంద్రాలు విశాఖ‌ప‌ట్నం, గుంటూరు, తిరుప‌తి, క‌ర్నూలు, శ్రీకాకులంలలో ఉన్నాయి. ఈ ల్యాబ్స్ ద్వారా భూమి పరీక్షలు చేయించుకుని, నివేదిక ఆధారంగా పునాది, నిర్మాణ సామ‌గ్రి, నీటి పారుదల వంటి అంశాలు నిర్ణయించుకోవచ్చు.  జియోటెక్నికల్ నివేదిక తీసుకోవడం, ఫౌండేష‌న్ ప్లానింగ్‌ చేయడం, డ్రైనేజ్ డిజైన్‌ రూపొందించడం భవన నిర్మాణానికి ముందు అనుస‌రించాల్సిన చ‌ర్య‌లు.

సాధార‌ణంగా డెవ‌ల‌ప్ చేసిన వెంచ‌ర్‌ల‌లో ప్లాటు తీసుకుంటుంటే ఈ పరీక్ష‌ల‌న్నీ డెవ‌ల‌ప‌ర్లే చేయిస్తారు. కానీ స్థ‌లం కొంటున్నవారు కూడా టెస్ట్ చేయిస్తే మంచిది. నిపుణులు చెబుతున్న సూచన ప్రకారం, స్థలం ఎంపిక చేసిన వెంటనే సాయిల్ టెస్టింగ్‌ చేయించాలి. ఎన్ఏబీఎల్ గుర్తింపు పొందిన ల్యాబ్స్ లేదా సివిల్ ఇంజినీర్ల‌ ద్వారా నివేదిక పొందాలి. నివేదిక ఆధారంగా నిర్మాణ పునాది, నిర్మాణ పదార్థాలు, డ్రైనేజీ వంటి అంశాలు నిర్ణయించాలి. ఇది భవిష్యత్తులో వచ్చే నిర్మాణ సమస్యలను నివారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సాయిల్ టెస్టింగ్ ఖర్చు కాదు.. ఇది భద్రతకు పెట్టుబడి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

‘మిరాయ్’ హీరోయిన్ అందానికి ఫిదా అవుతున్న యూత్ (ఫొటోలు)
photo 2

వీకెండ్‌ రష్‌ ..భక్తజన సంద్రంగా ఖైరతాబాద్ (ఫొటోలు)
photo 3

మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)
photo 5

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Shreyas Iyer vs Shubman Gill 1
Video_icon

కెప్టెన్ అయ్యర్ గిల్ కు భారీ షాక్
Ambati Rambabu about Undavalli Arun Kumar Comments on Polavaram Project 2
Video_icon

Ambati: పోలవరం ప్రాజెక్టుపై చంద్రబాబు, రామానాయుడు పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు
Telangana Local Body Elections 2025 Updates 3
Video_icon

Ponguleti Srinivas: రిజర్వేషన్లలో పరిమితి ఎత్తేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం
PM Modi arrives in Chinas Tianjin 4
Video_icon

టియాంజిన్ లో ల్యాండ్ అయిన ప్రధాని మోదీ
Onion Farmers Fires on CM Chandrababu Govt 5
Video_icon

కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో ఉల్లి రైతు కష్టాలు
Advertisement
 