డబ్బుల కోసమే ట్విటర్‌ సీఈవో ఎలాన్‌ మస్క్‌తో సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నారంటూ వచ్చిన ఆరోపణలపై నికోల్‌ షనన్ స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం వ్యాపార వర్గాల్లో చర్చాంశనీయంగా మారింది.

గత ఏడాది గూగుల్ సహ-వ్యవస్థాపకుడు, ప్రపంచ సంపన్నుల జాబితాలో ఆరోస్థానంలో ఉన్న సెర్గీ బ్రిన్ భార్య.. నికోల్ షనన్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ..దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. కొన్నేళ్ల నుంచి విడాకుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న మూడో మెగా బిలియనియర్ గా సెర్గీ బ్రిన్ నిలిచారు.

అయితే సెర్గీ బ్రిన్‌ తన భార్య నికోల్‌ నుంచి విడిపోవడానికి ట్విటర్‌ అధినేత ఎలాన్‌ మస్కే కారణమంటూ పలు నివేదికలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతేకాదు ఈ వ్యవహారంలో డబ్బు కోసమే (గోల్డ్‌ డిగ్గర్‌) మస్క్‌తో సన్నిహితంగా మెలుగుతున్నారంటూ ఆమెపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ‘పీపుల్స్‌ మ్యాగజైన్‌’తో జరిపిన ఇంటర్వ్యూలో ఎలాన్‌ మస్క్‌తో తనకున్న బంధాన్ని నికోల్‌ షనన్‌ ఖండించారు. మస్క్‌కు తనకు మధ్య ఉన్న బంధంపై వచ్చిన నివేదికలతో తానెంత మనోవేధనకు గురైనట్లు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. ఎలాన్‌ మస్క్‌ను ఓ స్నేహితుడుగానే భావించానని, తన కుమార్తె ఆటిజం చికిత్స గురించి చర్చించానని అన్నారు. ఆ ఆటిజం సమస్యను తీర్చేందుకు ఎలాన్‌ మస్క్‌కు చెందిన న్యూరాలింక్‌ను ఆశ్రయించించినట్లు తెలిపారు. అంతే తప్పా వేరే కారణాలు లేవని స్పష్టం చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఎలాన్‌ మస్క్‌కు సెర్గీ బ్రిన్‌కు మధ్య ఉన్న స‍్నేహాన్ని నికోల్‌ షనన్‌ గుర్తు చేశారు. 2008లో టెస్లాకు తలెత్తిన ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి గట్టెక్కేలా 5 లక్షల డాలర్లను మస్క్‌కు బ్రిన్ సాయం చేసినట్లు తెలిపారు.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022