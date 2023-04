ఉద్యోగులకు షాకిస్తున్న కంపెనీలు.. ఈ కష్టం పగోడికి కూడా రాకూడదు!

ప్రముఖ టెక్‌ దిగ్గజం గూగుల్‌ ఉద్యోగులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇచ్చే ఫిట్‌నెస్‌ క్లాసుల్ని రద్దు చేసింది. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ బ్యాకింగ్‌ దిగ్గజం గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్ గ్రూప్ కాఫీలను సగానికి పైగా తగ్గించింది. ఇలా ఆర్ధిక మాంద్యం ముందస్తు భయాలతో ఆయా కంపెనీలు కాస్ట్‌ కటింగ్‌కు పదును పెడుతున్నాయి. ఈ కాస్ట్‌ కటింగ్‌ ఒక్క గూగుల్‌, గోల్డ్‌ మన్‌ సాచ్చ్‌ మాత్రమే కాదు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పలు సంస్థలు సైతం ప్రొత్సహాకాల్ని తగ్గించే పనిలో పడ్డాయి.

తాజాగా గ్రేప్‌వైన్‌ అనే స్టార్టప్‌ సంస్థ ఉద్యోగులకు అందించే సౌకర్యాల్ని సగానికి పైగా తగ్గిస్తూ ట్వీట్‌ చేసింది. దీంతో సిబ్బంది సంస్థ తీసుకున్న నిర్ణయంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Cost cutting measures by companies thread is incredibly funny

A few top replies:

- Handwash in washrooms diluted with water

- Oreos in cafeteria replaced with Parle G

- Plastic water bottles were given as year end gift

- Employees had to pay Rs 2500 fine for lost Dell Mouse pic.twitter.com/xDARBMC7pI

— Grapevine - Corporate Chat India (@anonCorpChatInd) April 14, 2023