 ధనత్రయోదశి ధమాకా: భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు | Gold and Silver Price Today in India 18th October 2025
ధనత్రయోదశి ధమాకా: భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు

Oct 18 2025 10:54 AM | Updated on Oct 18 2025 11:30 AM

Gold and Silver Price Today in India 18th October 2025

గత కొన్ని రోజులుగా ఆగకుండా దూసుకెళ్తున్న పసిడి ధరలు ఎట్టకేలకు దిగివచ్చాయి. ధనత్రయోదశి రోజున కొనుగోలుదారులకు భారీ ఉపశమనాన్ని కలిగించాయి. దాదాపు వారం రోజుల తర్వాత బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. వెండి ధరలు కూడా భారీగా దిగివచ్చాయి. వరుసగా మూడో రోజూ పతనమయ్యాయి. శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత తగ్గాయి.. దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో ప్రస్తుతం వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం..
 

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

